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封城時送糧 「武漢送菜人」獲選聯合國「糧食英雄」

中國新聞組／北京17日電
武漢封城期間送菜至深夜的李志方。（取材自人民網）
武漢封城期間送菜至深夜的李志方。（取材自人民網）

聯合國糧食及農業組織16日首次發布全球「糧食英雄」得獎名單，共有27名個人或團體上榜，其中包含來自湖北武漢的「送菜人」李志方，成為唯一獲此殊榮的中國人。中國外交部發言人華春瑩也在推特上轉發了這一消息，並稱讚他是「中國英雄」。

觀察者網報導，10月16日是世界糧食日，聯合國糧食及農業組織表示，「糧食英雄」旨在表彰那些無論何時都堅持將糧食送入社區的人，感謝他們為發展、滋養、維繫世界做出的貢獻。

據得獎訊息介紹，李志方是武漢強鑫蔬菜產銷專業合作社的銷售經理，在新冠毅情爆發期間，說服菜農按照正常價格向合作社出售蔬菜，並幫助合作社成員增加向盒馬、武商、中百等大型超市的供應量，竭力穩定蔬菜供應和價格。

報導指，在疫情之前，李志方每天要送6000到8000份蔬菜，周末約1萬多份；但武漢因爆發疫情封城後，一天最多送了3.2萬份，業務增加了3倍。「一聽這個數字，很多人以為我們賺了不少錢。但實際上我們做的是虧本買賣」。

來源：海客新闻 YouTube

在武漢封城期間，李志方和他的團隊每日配送多達1300包蔬菜，每包16、16斤，一車下來將近5噸。

李志方說，他還主動請纓，幫政府向一些緊缺蔬菜的小區配送蔬菜。當時很多人不願意接受華南海鮮市場附近幾個小區的訂單，這些訂單他也願意接。

報導稱，李志方送完菜後，都要先全身消毒才能回家，讓他的女兒十分擔心，曾勸他別再這麼工作了，但李志方說：「你看過打仗的片子吧？衝鋒號吹響了，總要有人上。這事如果你不做我也不做，還有誰會去做呢？」

武漢 中國 疫情

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