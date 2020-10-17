「最美援鄂護士」身分全是假 官方認了！

25歲的于鑫慧，自稱是一名護理師，不過遭踢爆是假的。（取材自微博）

「最美援鄂女護士」如願嫁給兵哥哥，卻被曝出竟是「小三配渣男」。江蘇南通的于鑫慧這幾天備受關注，被疑護士身分造假，還因借貸糾紛成老賴，如今傳聞被證實，她的確沒護士身分，衛校畢業也是假。但疫情 期間她到武漢 服務，倒是真的。

紅星新聞報導，南通市衛生健康委員會宣傳處負責人表示，「她不是醫療工作者，也不是醫療衛生系統的。她不是公立醫院的（工作者），也不是民營醫院的。她也沒有護士資格證。」

而在中國 裁判文書網上，2019年12月26日，于鑫慧因民間借貸糾紛，被江蘇省如皋市人民法院納入失信被執行人名單並限制其高消費。

一位認識于鑫慧的網友提供的疑似兩人的對話顯示，于鑫慧稱自己2014年南通衛校畢業，2018年大學畢業，因為大學不是學醫學專業，所以在媒體報導中沒有寫最高學歷。

16日上午，健康時報記者致電南通衛校，工作人員回覆稱沒有查到于鑫慧這個人，「我們查了歷屆畢業生的名單，沒有于鑫慧這個畢業生」。

來源：xin zhang YouTube

武漢市武昌區退役軍人事務局羅浩科長則表示，于鑫慧來武漢參加志願工作時，提供的是南通體臣衛生學校三年制護理專業的畢業證。而學校「查無此人」，證實于鑫慧的護士身分的確是造假。

那于鑫慧在武漢志願工作主要做什麼？工作表現又如何？新京報報導，曾對接于鑫慧志願工作的武漢市武昌區退役軍人事務局工作人員確認，于鑫慧曾在武漢隔離點服務近兩月，當時的身分為醫護志願者，主要工作是監控疑似病例，「蠻勤勞，蠻認真的」。

而在負面消息曝出後，于鑫慧電話關機，不接受媒體採訪。但她此前曾對媒體表示，「公道自在人心，清者自清，網上誇大的那些事情，有侵權，有誹謗，有造謠，對我造成的影響，對比（此）我必定會追究其法律責任！」