中國攝影師李善元、蔡松達 「野生動物攝影奧斯卡」發光

中國攝影師李善元的作品「當媽媽說跑步前進」，照片中的主人公是帕拉斯貓科動物——兔猻。（取材自SONGDA CAI/WPY2020）

被譽為野生動物攝影 「奧斯卡 」的「野生動物攝影師大獎賽」結果揭曉，中國 攝影師李善元的作品「當媽媽說跑步前進」、蔡松達的「金色瞬間」分別獲得「哺乳類動物動物行為」組冠軍、「水下攝影類」最佳獎項。

蔡松達以這幅金光閃閃的小魷魚獲得「水下攝影類」最佳獎項。（取材自SONGDA CAI/WPY2020）

BBC報導，李善元的「當媽媽說跑步前進」的主人公是帕拉斯貓科動物——兔猻。據新華社報導，李善元是祁連山國家公園的簽約攝影師，追蹤、觀察、拍攝兔猻已長達6年。祁連山國家公園位於中國青海、甘肅地區祁連山北麓，是中國西北地區重要的生態安全屏障和水源涵養地。

李善元某次在祁連山國家公園海拔3800米的地方拍攝了四天後，偶然發現對面山頂上有一兔猻棲居的巢穴。於是在原地潛伏等待，數小時後終於等到兔猻一家出洞覓食。而在此同時，一隻藏狐也埋伏在兔猻巢穴旁，警覺的兔猻媽媽立即向孩子們發出警告，因而有了這張「當媽媽說跑步前進」。

巧合的是，去年奪得野生動物攝影師大賽年度總冠軍桂冠的中國攝影師鮑永清，他的獲獎作品是「狐狸和土撥鼠的生死瞬間」，和李善元的「當媽媽說跑步前進」均攝於祁連山國家公園天峻縣境內的同一個地方。

而蔡松達的「金色瞬間」，則是也在菲律賓夜潛時捕捉到小魷魚金光閃閃的那一瞬間。