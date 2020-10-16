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相親？宰人？女帶23人吃喝近2萬 男拒買單走人

中國新聞組／綜合報導
相親女子與親友的對話。（視頻截圖）
相親女子與親友的對話。（視頻截圖）

相親時常會遇到一些奇葩；日前一女子明知相親是男方付費，為了測試對方胸懷，居然帶著23名親朋好友一起相親，整整吃掉了1萬9800元（人民幣，下同，約3000美元），沒想到結帳時男方拒付，並直接當場走人。

據自媒體「社會報料」報導，該女子和男子相親的時候，一開始說好男方請客。然後不知道是誰出的主意，說想要測試一下男方的胸懷，在男方不知情的情況下，就邀請23人陪著女子相親，在飯店坐了四桌，還要大家盡量多吃多拿。

這群人是吃好，喝好，男方去結帳的時候被告知消費了1萬9800元，又驚又氣直接當場走人，手機關機，玩起失蹤。

雖然男子是跑了，可是帳終究是要結的；兩人在協商過程當中，女方表示願意和男方AA，男方卻表示只願意支付和他一個房間的兩桌餐費，總共4398元，剩餘的需要由女方承擔。

女方相親因為緊張帶個一兩人陪著自己一起是可以理解的，可要是一帶一堆人，這會讓人十分惱火，這不就是明擺著在宰人嗎？

但在這名女子看來，她才是這起事件當中最大的受害者，不僅相親吹了，花了一大筆錢，還損害了她的名譽。她希望不管是誰要的菸酒，大家能夠平攤這次的費用。

該女子在自己的親友群表達自己的想法之後，親友對這件事情議論紛紛；其中大多數的人都不想要付錢，有人推說自己只吃飯，也有人推脫說自己不吸菸不喝酒，還有人質問女方不是男方付錢嗎？

男方不願全額買單，女方須自付1萬5402元人民幣。（視頻截圖）
男方不願全額買單，女方須自付1萬5402元人民幣。（視頻截圖）
相親女子與親友的對話。（視頻截圖）
相親女子與親友的對話。（視頻截圖）

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