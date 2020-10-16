山東67歲婦產女 孩子1歲 會叫爸媽了

高齡產婦田女士和丈夫黃維平為快滿周歲的女兒慶生。（取材自北京青年報）

山東棗莊67歲產婦田女士去年10月25日生下一名女嬰，現在孩子已經會叫爸爸媽媽了。

北京 青年報報導，女嬰取名「天賜」，69歲的父親黃維平說，「我們現在身體都還很好，相信可以繼續照顧好孩子，我們做的不會比那些20多歲的奶爸奶媽差。」

再過幾天，就是小天賜一周歲的生日，因為疫情 的關係，黃維平並不打算舉行女兒的生日宴，只是小家庭的慶祝，「孩子現在身體很好，在學走路，而且會叫爸爸媽媽了，我和愛人很開心。」

據報導，黃維平和妻子在30多年前就已經兒女雙全，小天賜出生之前，他們已經有了一個兒子和一個女兒，黃維平的一個孫女都已經上了大學，在愛人懷孕後，黃維平的子女曾不贊同父母為他們增加這樣一個小妹妹，在田女士生下小天賜的時候，孩子們沒有出現在醫院，甚至之後很久沒有和他們聯繫。

「我愛人懷孕生孩子是很自然的事情，這也是我們老兩口自己的事情，孩子們管不著的，後來他們也慢慢理解了，還經常會過來看望。」黃維平說，「他們也都還挺喜歡天賜的，經常會抱起來逗半天。」

小天賜出生後，網上也曾經有人質疑過黃維平夫婦在這個年紀生下孩子，除身體上的因素，很多人還擔心他們夫妻的年齡，可能沒有辦法陪著孩子走太遠，同時在教育 上也會和年輕的家長存在差異，給孩子成長心理帶來負擔。