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華為高層：中5G不如南韓 有「假啞差」 3問題

記者林宸誼／綜合報導
中國 5G 網速不及南韓一半，華為稱初期存在「假、啞、差」。（取材自華為官網）
中國 5G 網速不及南韓一半，華為稱初期存在「假、啞、差」。（取材自華為官網）

中美科技戰下，中國5G技術及應用被認定遠遠領先美國，不過華為常務董事、運營商BG總裁丁耘14日出席一個論壇時承認，中國5G網速不及南韓的一半，且出現「假、啞、差」現象。

香港經濟日報報導，丁耘當天在北京出席「2020年中國國際信息通信展覽會」開幕式時發表談話指出，儘管中國已經建成了一個世界上規模最大的5G網絡，但在用戶體驗、覆蓋、商業環境上與國外仍有差距。

當中網速是一個問題，丁耘舉例，南韓5G的下行速率是600多兆，中國的平均數大概只有270多兆，不及南韓一半；南韓9月底的5G用戶滲透已經達到25%，而中國今天的水平大概是8%。

丁耘表示，中國的網路仍然存在許多問題，簡單地用三個字來概括：假、啞、差。

「假」方面，丁耘指出，在許多情況下，用戶手機上出現了5G標誌，但實際上因為並沒有5G的覆蓋，體驗其實還是4G。

他還提到，中國的5G用戶數雖已達到1.5億，但是目前5G用戶數的網絡、手機和套餐的配套率還是很低，有許多用戶買了5G套餐，但是手機還是4G。

也有很多的用戶有了5G手機，但是網路還沒有5G的覆蓋，丁耘指出，華爲正利用大數據打通用戶數據、運營數據和終端數據，使得機、網、套三者能夠更好地匹配。

至於什麼是「啞」？丁耘指出，有些地方有5G信號覆蓋，但沒有4G錨點站，根本打不了電話。

什麼是「差」？丁耘解釋，一些地方有5G覆蓋，但是4G的錨點恰好是在多小區的邊緣上，4G、5G的頻繁切換帶來了很差的用戶體驗。

丁耘還指出，營運維護成本也是5G不可迴避的問題，目前5G的峰值速率已經是4G的25倍，但5G的設備會讓基地台功耗大增，這對整個供電系統提出了巨大挑戰。

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