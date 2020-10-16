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青島爆疫情 衛健委主任、醫院院長被究責

中國新聞組／北京16日電
圖為青島市民14日接受核酸檢測採樣。（新華社）
圖為青島市民14日接受核酸檢測採樣。（新華社）

山東青島日前再次出現本地確診個案，截至14日新一波疫情確診個案已增至13例。由於確診病例和無症狀感染者均與青島市胸科醫院高度關聯，根據微信公眾號「青島發布」的消息，青島市委14日研究決定：市衛生健康委黨組書記、主任隋振華被停職，接受進一步調查。

當局委派市委組織部常務副部長楊錫祥，主持市衛生健康委全面工作。另外，青島市衛生健康委黨組研究15日決定：市胸科醫院黨委副書記、院長鄧凱被免職，接受進一步調查。

綜合媒體報導，青島市衛健委最新通報顯示，截至10月15日晚間8時，青島已採樣1058萬334份新冠病毒核酸檢測，已完成核酸檢測904萬份，除已公布的確診病例外，未發現新的陽性樣本。目前在院收治的13名確診病例中，7人為市胸科醫院住院患者，3人從事陪護工作，兩人為密切接觸者而被感染；胸科醫院全部醫務人員及工作人員經過檢測全部為陰性。

新增個案為40歲的青島港大港公司裝卸工人，他9月24日確定為無症狀感染者，10月14日才確診為普通型病例。

青島當局稱，15日召開疫情防控情況新聞發布會，禁止農貿市場活禽交易和宰殺，且加強防控教育、醫療、養老機構等重點場所，農貿市場須按照規定進行消毒、消殺工作，入場人員必須進行體溫檢測，並稱16日將完成全市核酸檢測工作。

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