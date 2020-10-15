江蘇師大爆肺結核 43人檢測異常隔離

中國江蘇師範大學。（取材自江蘇師範大學官網）

正值新冠肺炎疫情 持續之際，同樣具有高傳染性的肺結核疫情在中國 高校流行。

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中央社報導，江蘇師範大學日前在微博通報，該校科文學院（獨立學院）潘安湖校區自去年8月起，陸續發現22名學生感染肺結核；今年9月開學後排查，又發現43人電腦斷層結果異常，現已隔離觀察。

通報稱，校方在2019年8月21日至2020年10月12日期間，於科文學院潘安湖校區陸續發現在校學生感染肺結核22例，徐州市、賈汪區疾控中心依規處置，22名患者目前已休學進行規範性治療。

通報指出，今年9月初，學生返校後，潘安湖校區全體師生及後勤人員，於9月11日至17日進行結核菌素試驗篩查和胸部X光檢查；10月10日至11日，對前期檢查中結核菌素試驗強陽性及重點班級的師生又進行了電腦斷層篩查。

通報表示，電腦斷層篩查後共發現43名學生胸部電腦斷層影像異常，需進一步診斷排除。檢查後，43名學生單獨隔離進行醫學觀察。

通報顯示，10月14日，根據江蘇省、徐州市疾控中心及徐州市傳染病醫院建議，除4名學生由家長接回家庭所在地專門醫院診療外，其餘已在徐州市傳染病醫院住院進一步診斷。

據通報，目前江蘇省、徐州市、賈汪區有關疾控部門、專家均已進駐該校區進行規範性疾病防控指導。