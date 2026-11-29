胖東來創辦人于東來現身深圳夜店，隨音樂熱情舞動，展現私下活潑的一面。（于東來個人帳號截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 本文盤點多位中國企業家卸下公開形象後的真實面貌，從于東來熱舞、董明珠訓人，到雷軍路邊吃早餐，呈現商界大佬多元且反差鮮明的私下生活。

中國企業家在商場上往往有鮮明的領導風格，但卸下公開場合的形象後，私下生活與興趣也成為網路討論焦點。從胖東來創辦人于東來在夜店忘我熱舞、格力董明珠直播時當場訓斥員工，到小米 創辦人雷軍 蹲坐路邊吃早餐 ，商界大佬不同於外界想像的舉動，頻頻引發話題。

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近期網路流傳于東來在深圳夜店跳舞的影片，他在音樂中熱情舞動，甚至站上桌子與現場民眾互動，還將酒水往頭上倒，並在個人帳號分享影片，寫下「深圳的真情和一顆愛玩的心」。平時以重視員工福利、企業文化受到關注的于東來，私下展現玩心十足的一面，也被網友形容平易近人、毫無老闆架子。

于東來在深圳夜店熱情跳舞的影片在網路流傳，引發網友關注。（取材自微博）

另一位商界人物格力電器董事長董明珠，則在直播中展現一貫強勢的管理風格。她與長城汽車董事長魏建軍共同體驗格力智能咖啡機時，因不滿員工提前準備咖啡，以及助理拿手機動作慢，當場出言訓斥並爆粗口，讓一旁的魏建軍一度尷尬，連忙轉移話題。董明珠過去曾坦言在公司經常罵人，認為員工犯錯不只是能力問題，更與責任心有關，這次直播也再度引發職場管理方式討論。

董明珠因不滿員工操作及準備過程，當場出言訓斥。（視頻截圖）

小米創辦人雷軍則以親民形象引起關注。他返回武漢出席活動時，現身大成路早餐街，蹲坐在路邊塑膠板凳上吃熱乾麵、麵窩及三鮮豆皮，並與現場民眾和小學生互動。由於身旁有多機位攝影團隊隨行，有網友調侃他走的是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳逛夜市、吃小吃的路線，還有路過的小女孩直接吐槽「吃早飯還要這麼多人拍照」。這次露面也帶動當地店家推出「雷軍套餐」，吸引民眾打卡。

除了近期受到關注的三人，其他中國企業家私下生活也常被網友討論。

華為創辦人任正非曾多次被拍到自行拖行李、排隊搭計程車，也曾搭乘深圳地鐵、在公司食堂與員工排隊用餐，展現相對簡樸的生活方式。已故娃哈哈創辦人宗慶後則以節儉著稱，曾多次登上中國富豪榜，生活中卻常穿平價布鞋，搭高鐵選擇二等座，生活作風受到外界關注。

搜狐創辦人張朝陽近年則將不少時間投入個人興趣，透過直播講解物理、推導量子力學公式，也熱衷登山及游泳等運動，曾挑戰橫渡海峽。阿里巴巴創辦人馬雲則曾在企業年會及公開活動中扮演不同角色，包括穿著龐克風格服裝登台演唱、演出小品，也熱衷魔術及太極拳，與商業領袖形象有所不同。

萬達集團董事長王健林也曾在公司年會上演唱崔健的「一無所有」及「假行僧」，與外界熟悉的強勢管理者形象形成反差。福耀玻璃創辦人曹德旺則以直率著稱，接受訪問時常以口語方式談論商業，曾自稱出身放牛娃，說話不拘形式。

近年頻繁出現在短影音平台的360集團創辦人周鴻禕，也展現不同於傳統企業家的一面。他熱衷射箭、音響及汽車體驗，常透過影片分享活動，甚至坐上車頂拍攝，因而被網友稱為「紅衣大叔」。

老乾媽創辦人陶華碧則以務實作風聞名。早年不識字，但據傳心算能力強，親自管理帳目並把關辣椒製作，生活習慣也相對簡樸。前SOHO中國執行長張欣則有登山、跑馬拉松等運動興趣，過去也曾被拍到穿著休閒服、布鞋出門。

藍思科技董事長周群飛從工廠工作起步，白手起家建立企業，據網路流傳的故事，她在工廠遇到設備問題時也會親自動手處理。娃哈哈集團掌門人宗馥莉則對動漫及二次元文化有興趣，曾主導品牌與動漫作品聯名。

此外，京東公益基金會榮譽理事長章澤天近年投入健身及藝術領域，除了重量訓練、拳擊，也頻繁出席藝術展及拍賣活動；前當當網聯合創辦人俞渝則曾被網友偶遇在早市採買蔬果，生活行為與商場上的公開形象形成不同面貌。

從熱舞、唱歌、運動到日常採買，企業家在公開場合之外的生活片段，成為網路社群觀察與討論的另一面向。