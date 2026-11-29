北京一名乘客搭乘網約車時不慎遺落手機，司機要求專程送還須支付100元辛苦費，雙方未能談妥後乘客報警。（取材自觀察者網）

AI摘要 文章摘要整理： 北京一名網約車司機為送還乘客遺失手機，專程開車37公里並要求100元辛苦費，因乘客嫌貴報警而引發網友熱議。

北京一名網約車 司機專程開車37公里送還乘客遺失的手機，要求收取100元（人民幣，下同）辛苦費，乘客認為費用過高，雙方未能達成共識，乘客因此報警。事件近日登上微博 熱搜，網友多數支持司機，認為還手機涉及往返路程、時間及收入損失，100元並不算高，也有人建議司機直接將手機交至派出所，讓乘客自行領取。

據報導，事件發生於11月28日。一名男乘客搭乘網約車時，不慎將手機遺落在車上。司機表示，若要專程將手機送回，乘客須支付100元辛苦費，但乘客認為收費可以理解，價格卻不宜太高，最多願意支付50元。雙方協商未果，乘客遂報警。

搭網約車遺失手機的乘客。（取材自觀察者網）

警方表示，乘客可向網約車平台反映，也可以向法院提起訴訟。根據《民法典》第317條規定，權利人領取遺失物時，應向拾得人或相關部門支付保管遺失物等必要費用。

事件曝光後，相關話題登上微博熱搜，不少網友認為司機提出100元並不過分，尤其專程送還手機還得考量往返交通成本及無法接單的收入損失。

有網友替司機算帳，指出北京37公里的車程，單程打車費可能就超過100元，若司機送還手機後還得自行返回，往返路程將達74公里，100元辛苦費未必足以補償付出的時間與成本。

也有網友分享自己遺失物品後支付酬謝金的經驗。一名網友回憶，曾在新疆旅遊時將手機遺落在計程車上，司機專程送回，除了支付車資，還額外給了100元。他認為，這筆錢是對司機提供便利的回報，也讓人在外地遺失手機時免去不少麻煩。

另一名網友則說，自己曾趕火車時將手表遺落在計程車上，聯絡司機後，對方答應將手表寄回，因此先轉帳100元。收到包裹後，發現司機不僅寄回手表，還附上當地土特產，讓網友感嘆「真心換真心」。

除了支持司機收取辛苦費，也有網友認為，雙方既然對價格無法取得共識，司機不必親自送還，可以將手機交至附近派出所，讓乘客自行領取，避免衍生爭議。

相關留言中，有人認為司機在乘客拒絕支付100元後，就應將手機交至派出所，既能保障自身權益，也能讓失主自行處理取回手機的事宜；也有網友指出，乘客原本就曾表示，若司機不接受50元，可以將手機送至派出所由自己領取，認為雙方對於費用的分歧並不代表乘客拒絕取回手機。

北京一名網約車司機專程開車37公里送還乘客遺失的手機，要求收取100元辛苦費，惹風波。（取材自觀察者網）