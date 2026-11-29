浙江義烏「05後」大學生金佳樂利用課餘時間直播銷售國貨小商品給海外客戶，月收入突破1萬美元。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 浙江義烏一名05後大學生利用課餘時間直播，把飾品與日用小物賣向海外，月收入突破1萬美元，靠成熟供應鏈走出低成本的國貨出海路線。

浙江義烏一名「05後」大學生金佳樂，趁著課餘時間經營跨境生意，將義烏批發市場裡的飾品、日用百貨及創意小物賣給海外客戶，走出與傳統代購相反的「國貨出海」路線。她每天直播至少6小時，月收入已突破1萬美元，在讀書之餘闖出自己的生意。

金佳樂在義烏國際商貿城尋找貨源，透過直播向海外客戶介紹商品，主打款式新穎、價格實惠的小商品。她說，許多海外市場不容易買到這些好看又便宜的小物件，自己最大的客戶每月訂單金額就能達到1萬多美元。

她坦言，自己的英文程度並不突出，甚至尚未通過大學英語四級考試。為了與海外客戶溝通，起初每天都背單字，下播後也會抽時間複習，透過反覆交流逐漸累積詞彙量、建立客源。

商機則來自義烏成熟的批發市場及完善的跨境物流體系。金佳樂形容自己的創業模式是「整個義烏市場都是我的庫存」，不必投入大量資金囤貨，可以依照訂單需求向當地商戶小批量採購，再安排出貨，降低創業成本。

除了直播銷售，她還得利用課餘時間選品、與商戶對接、打包發貨及處理海外客戶需求，兼顧學業與生意。從選品議價、訂單管理到跨境溝通，這些實務經驗也成為她在校園之外的另一種學習。

金佳樂表示，自己很喜歡這份工作，也覺得適合自己，每次收到收入都很開心。不過，生意背後也有不少繁瑣工作，包括比價選品、掌握商品市場趨勢、追蹤物流時效及處理跨境交易中的突發狀況，並非只靠直播就能輕鬆賺錢。

浙江義烏「05後」大學生金佳樂利用課餘時間直播銷售國貨小商品給海外客戶，月收入突破1萬美元。（視頻截圖）