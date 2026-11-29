網傳戶籍工作人員將原本取名「劉招男」的女孩改為「劉照嫣」，相關截圖近日登上微博熱搜，引發網友討論。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 一名女孩原被取名「劉招男」，卻在戶籍登記時被善意改成「劉照嫣」，事件引發網路熱議，也讓重男輕女取名現象再度受到關注。

一名女孩原本被父親取名「劉招男」，戶籍登記時，工作人員卻將名字改為「劉照嫣」，父親發現後當場找上工作人員，對方以「誰讓你說的方言」回應。這段經歷近日在網路流傳，引發討論，不少網友分享自己或身邊人曾因重男輕女遭取名，後來名字被戶籍工作人員善意修改的故事。

網傳截圖內容提到，一名網友表示，同學的父親原本替女兒取名「劉招男」，但戶籍工作人員登記時改成「劉照嫣」。父親發現名字與原先取的不一樣，當場找工作人員理論，對方則以方言發音可能造成誤會作為回應。這段對話被轉傳後，引起大量網友關注。

不少網友也在留言區分享類似經驗，有人原本叫「迎男」，後來被改為「映蘭」；有人名字從「屎女」變成「詩雨」，還有人從「爛女」改成「蘭語」。這些名字被認為與父母盼望生男孩的觀念有關，部分家長甚至以帶有貶抑意味的字眼替女兒命名。

相關貼文也引發對戶籍登記程序的討論。公民姓名涉及姓名權，戶籍工作人員是否能擅自更改家長申報的姓名，仍有程序與法規上的疑問。不過，在這類案例中，網友多將焦點放在名字背後的重男輕女觀念，以及工作人員替女孩改名的善意。

有網友認為，這些工作人員在登記過程中悄悄調整名字，讓孩子免於日後因姓名遭受嘲笑或尷尬，也有人對這類做法表示肯定，認為從「招男」、「迎男」等名字改為較具美好寓意的名字，反映社會觀念逐漸改變。

相關討論持續在網路發酵，不少留言為戶籍工作人員的做法點讚，認為名字的改變，讓女孩在出生之初便少了一層因性別而帶來的負面標籤。