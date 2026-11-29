遼寧省博物館一對被標註為「清代」的雙喜龍鳳蠟燭，被指是現代工藝。（取材自大河報）

AI摘要 文章摘要整理： 遼寧省博物館滿族民俗展中的「清代雙喜龍鳳蠟燭」被指疑似現代量產品，網友在電商平台找到同款後引發熱議，館方已緊急撤換，但也掀起對展陳審核與公信力的質疑。

近日，有網友在參觀遼寧省博物館「滿族民俗展」時，發現展櫃內多處展品疑似存在年代標註與定名錯誤。其中，一對被明確標註為「清代」的雙喜龍鳳蠟燭，因外觀過於嶄新引發強烈質疑，網友隨即在電商 平台搜出同款，售價僅幾元至十幾元人民幣不等。面對排山倒海的質疑聲浪，遼寧省博物館28日證實已將涉事蠟燭撤下並更換為「真品」，卻引發公眾對博物館嚴謹度與公信力的更深層拷問。

大河報報導，這對引發熱議的「清代雙喜蠟燭」在展櫃中色澤鮮亮、紋飾鋥亮，毫無歲月痕跡，被網友戲稱「新得像剛從義烏批發市場流水線下來」。不少民眾實測在淘寶、拼多多等網購平台搜尋，輕易便能找到造型如出一轍的現代工業噴塗蠟燭，商家甚至標榜「可正常點燃」。事件曝光後迅速在網路發酵，網友紛紛調侃「參觀博物館宛如逛超市」。

針對「展品打假」風波，遼寧省博物館工作人員28日回應媒體時表示，館方確實接獲觀眾反映，目前已將涉事蠟燭撤換為「真的雙喜蠟燭」；然而，對於為何將現代工藝品標註為清代文物、以及展廳內其他被指有誤的展品細節，工作人員則以「無法回答、將上報核查」帶過。

這起事件隨即引發文化界與輿論的嚴厲檢視。評論指出，博物館因文物脆弱或修復需求，在展陳中使用複製品或場景道具本屬常態，大眾亦能理解，但前提是必須在標籤上明確註明「複製品」或「道具」。此次遼博將現代量產品直接貼上「清代」標籤，且事後能迅速拿出真品替換，顯示館方並非沒有真品，卻在展陳管理上出現嚴重疏漏。

輿論批評，博物館的核心價值在於「真實」與對歷史的敬畏，觀眾走進博物館是為了觸摸真實的歲月，而非被「你認真看、我隨便擺，被發現就馬上改」的敷衍態度糊弄。若不能徹查展陳審核機制，假蠟燭雖能輕易撤換，但公眾對文博機構的信任一旦出現裂痕，恐怕難以彌補。

遼寧省博物館一對被標註為「清代」的雙喜龍鳳蠟燭，被指是現代工藝。圖為網上賣的龍鳳蠟燭。（取材自大河報）