霸總、重生還擦邊… 1元1冊「紙質短劇」入侵小學校園
一種售價僅1元的「紙質短劇」在中國小學周邊熱賣，因內容含成人化擦邊題材、疑涉盜版侵權，已引發校園管理與監管關注。
AI摘要
文章摘要整理：
一種售價僅1元的「紙質短劇」在中國小學周邊熱賣，因內容含成人化擦邊題材、疑涉盜版侵權，已引發校園管理與監管關注。
近期中國多地小學校園悄然流行一種名為「紙質短劇」的風琴式摺疊小冊子，因學生上課偷看嚴重，有河北小學班主任在短短一天內就在班級沒收了三本。這類商品因涉及盜版侵權及「擦邊」的成人化不良內容，目前已遭各大電商平台緊急下架，地方文旅部門亦介入調查。
綜合媒體報導，「紙質短劇」設計成巴掌大小的風琴式摺疊冊，完全展開可達半米，封面刻意模仿智慧型手機鎖定畫面，體積輕巧極易夾進課本或筆袋中偷看。
「紙質短劇」內頁直接截取網路豎屏短劇畫面並排版印製台詞，題材高度集中於「重生」、「逆襲」、「霸總」等強調反轉與感官刺激的成人爽片劇情。部分產品甚至搭配「AI漫劇語音掛件」（內置台詞音效的鑰匙扣）。
「紙質短劇」普遍定價僅一元人民幣（約0.15美元）一冊，在學校周邊文具店與流動小販熱賣；因學校禁止帶手機，這類冊子填補了課間娛樂空檔，往往一人購買全班傳閱。由於冊子充斥未經篩選的成人化橋段與偏頗價值觀，對是非觀尚未定型的小學生極具誤導性。
相關劇方與短劇平台均表示「並非官方周邊」；商家為省去版權費與審核，未申報正規ISBN書號，甚至冒用已廢止的「玩具」標籤來規避出版監管。
相關亂象被披露後，主流電商平台已將「紙質短劇」相關商品連結全面下架，廣州經開區文旅部門也已收到舉報並展開調查取證。
它是一種巴掌大小的風琴式摺疊小冊，外觀像手機鎖定畫面，展開可達半米，方便夾在課本或筆袋中偷看，因而在學生間快速傳開。 這類冊子直接截取網路短劇畫面與台詞，多是重生、逆襲、霸總等成人化題材，且未經授權疑涉盜版，容易對價值觀尚未成熟的小學生造成誤導。 報導指出，主流電商平台已緊急下架相關商品，部分商家還被查出未申報ISBN、冒用已廢止的玩具標籤；廣州經開區文旅部門也已介入調查取證。
精華 FAQ
它是一種巴掌大小的風琴式摺疊小冊，外觀像手機鎖定畫面，展開可達半米，方便夾在課本或筆袋中偷看，因而在學生間快速傳開。
這類冊子直接截取網路短劇畫面與台詞，多是重生、逆襲、霸總等成人化題材，且未經授權疑涉盜版，容易對價值觀尚未成熟的小學生造成誤導。
報導指出，主流電商平台已緊急下架相關商品，部分商家還被查出未申報ISBN、冒用已廢止的玩具標籤；廣州經開區文旅部門也已介入調查取證。
上一則
遼寧博物館展「清代龍鳳燭」被打假 疑電商幾塊錢同款
下一則