紙質短劇的題材高度集中於「重生」、「逆襲」及「霸總」等強調反轉與感官刺激的熱門劇情。（取材自紫牛新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 一種售價僅1元的「紙質短劇」在中國小學周邊熱賣，因內容含成人化擦邊題材、疑涉盜版侵權，已引發校園管理與監管關注。

近期中國多地小學校園悄然流行一種名為「紙質短劇」的風琴式摺疊小冊子，因學生上課偷看嚴重，有河北小學班主任在短短一天內就在班級沒收了三本。這類商品因涉及盜版侵權及「擦邊」的成人化不良內容，目前已遭各大電商 平台緊急下架，地方文旅部門亦介入調查。

綜合媒體報導，「紙質短劇」設計成巴掌大小的風琴式摺疊冊，完全展開可達半米，封面刻意模仿智慧型手機 鎖定畫面，體積輕巧極易夾進課本或筆袋中偷看。

「紙質短劇」內頁直接截取網路豎屏短劇畫面並排版印製台詞，題材高度集中於「重生」、「逆襲」、「霸總」等強調反轉與感官刺激的成人爽片劇情。部分產品甚至搭配「AI漫劇語音掛件」（內置台詞音效的鑰匙扣）。

「紙質短劇」普遍定價僅一元人民幣（約0.15美元）一冊，在學校周邊文具店與流動小販熱賣；因學校禁止帶手機，這類冊子填補了課間娛樂空檔，往往一人購買全班傳閱。由於冊子充斥未經篩選的成人化橋段與偏頗價值觀，對是非觀尚未定型的小學生極具誤導性。

相關劇方與短劇平台均表示「並非官方周邊」；商家為省去版權費與審核，未申報正規ISBN書號，甚至冒用已廢止的「玩具」標籤來規避出版監管。

相關亂象被披露後，主流電商平台已將「紙質短劇」相關商品連結全面下架，廣州經開區文旅部門也已收到舉報並展開調查取證。

「紙質短劇」實為一款巴掌大小的風琴式摺疊冊子，收攏後體積輕巧，完全展開後長度可達半米。（取材自紫牛新聞）