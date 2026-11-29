于東來在深圳火辣跳舞。（于東來個人帳號截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 胖東來創始人于東來在深圳夜店熱舞並與人互動，引發熱議；他此行同時進行商業考察，網路對其表現大多持正面評價。

▲ 影片來源：YouTube平台＠qizhiyan328（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

知名連鎖零售企業「胖東來」創始人于東來，近日因一段在夜店盡情熱舞的影片登上熱搜。11月28日凌晨，60歲的于東來在個人社交平台發布一段於深圳酒吧「蹦迪」的畫面，並配文「深圳的真情和一顆愛玩的心」。影片中的他隨音樂投入舞動，還與年輕美女貼身「咬耳朵」，引發全網熱議。

綜合媒體報導，于東來近一周展開密集的商業考察行程，先後走訪西安、廣州等地的萬象城，隨後抵達深圳遊覽地標並品嘗當地美食。27日晚間11時許，有網友在深圳一家迪廳偶遇于東來一行人。現場畫面顯示，他不僅在舞池中熱情跳舞，興起時更將酒水從頭頂澆下，氣氛十分熱烈，吸引大批顧客上前合影，該酒吧官方帳號亦隨後發布了相關畫面。

與于東來同框合拍影片的博主「歆靜」在受訪時還原經過，她表示兩人此前並無交集，純屬巧合偶遇。起初她只覺得舞池中有位玩得格外投入的「小老頭」相當眼熟，上前合拍時，對方毫無架子並大方祝她「永遠快樂」，事後她才確認對方竟是零售界大佬于東來，不禁感慨其十分平易近人、接地氣。

事實上，這並非于東來首次在公開場合展現熱舞一面。早在2025年12月新鄉胖東來新店開業典禮上，他就曾與員工一同隨著音樂蹦迪；他也曾公開表示，計畫在商場內配備頂級音響設備，以豐富大眾的生活體驗。

該影片曝光後，網路輿論呈現多元反應，整體以正面讚賞為主。多數網友認為他「真實不裝」、「活得通透」、「瀟灑，別的大佬可不敢這麼玩，要端著、要注意形象」，「于老板，可居廟堂之高參會，亦可處江湖之遠蹦迪」。讚許企業家在承擔商業重任之餘，私下也有放鬆娛樂的權利，這種鬆弛感與他一貫提倡「快樂工作、好好生活」的理念不謀而合。

不過，有人酸，「只有混混才會去哪種地方，不打自招，他終於將人性最隨醜陋的一面釋放出來了」。有人認為，公眾人物在夜店將酒澆頭、舉止奔放，與平時形象反差過大，恐有失分寸；此外，針對部分畫面引發的互動尺度猜測，現場目擊者亦澄清僅是環境嘈雜、貼近說話造成的視覺錯位。另有理性評論指出，創始人的私人休閒應與企業經營分開看待，公眾對胖東來的好感仍源於其長期的服務口碑與員工待遇。

于東來深圳歌廳火辣跳舞的影片在網上熱傳。（取材自微博@長西門大官人）

于東來在舞池中熱情跳舞，興起時更將酒水從頭頂澆下。（于東來個人帳號截圖）

于東來與年輕女士合影。（于東來個人帳號截圖）