董明珠與魏建軍同框。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 董明珠陪同魏建軍參訪格力總部並直播，卻因當眾訓斥員工與細節失控引發輿論反彈，外界批評其強勢作風缺乏對員工的尊重。

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長城汽車董事長魏建軍26日到訪珠海格力電器總部參觀交流，格力電器董事長董明珠全程陪同，並透過魏建軍的社交帳號全程直播，在線觀看人數一度突破10萬。然而，直播期間董明珠數度當眾用髒話批評員工的畫面，引發輿論強烈反彈，「董明珠現場發火魏建軍解圍」更迅速衝上熱搜榜首；更有人罵，「囂張跋扈、尖酸刻薄、剛愎自用的一個老妖婆。」

綜合媒體報導，事件起因於兩人參觀展廳並經過「格力智能機器人咖啡亭」時，董明珠提議喝杯咖啡，一旁工作人員回應「有提前做好的」，未進行現場演示。此舉引發董明珠不滿，當場訓斥：「提前做好的？我們想體驗，我不是為了喝咖啡，是體驗……你們做什麼事，真的是要命。」現場氣氛一度凝結，魏建軍隨即主動詢問設備功能並親自上手操作，巧妙化解尷尬。此外，在乘車途中，董明珠亦因員工未立即幫她從手袋拿手機而大聲催促，讓同車的魏建軍尷尬撓頭。

魏建軍尷尬撓頭。（魏建軍直播截圖）

撇除管理插曲，兩位製造業領袖在交流中也針對產業現狀深入對話。談及人才流動，雙方皆感嘆培育人才不易，培養十多年的人才遭輕易挖角是企業重大損失。針對新能源汽車產業，董明珠直言製造者須將生命安全擺在首位，痛批「有些產業害蟲該滅就滅」；魏建軍則指出，汽車如今貶值速度離譜，部分車企缺乏現金流，只能靠降價與壓榨供應商硬撐，導致產業陷入惡性循環。

然而，直播後的輿論焦點全集中於董明珠的強勢作風。儘管有格力員工緩頰稱董事長是「就事論事」，且董明珠過往曾回應罵人是「沒有惡意，只是覺得責任心不行」，但大批網友對此毫不領情，痛批其「囂張跋扈、剛愎自用」，甚至質疑「直播鏡頭前都控制不住脾氣，私下更難想像」。

不少網民更指責她手握權力卻毫無「尊嚴」意識，直言「有沒有惡意不是罵人者定義，而是挨罵者說了算」；也有細心觀眾還原細節，指出員工提前備好咖啡本是出於體貼與效率，董明珠卻不由分說怒斥，結果反因現場製作耗時過久，導致做客的魏建軍最終根本沒喝到咖啡，引發外界對職場尊重邊界的強烈質疑。

董明珠與魏建軍參觀展廳並經過「格力智能機器人咖啡亭」。（魏建軍直播截圖）