梁靖崑將出戰2026-2027賽季俄羅斯乒乓球超級聯賽。（新華社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 梁靖崑在世乒賽奪冠後因傷病與狀態起伏多次退賽，排名跌至第30位，為重整職業生涯並再證明自己，已決定赴俄羅斯俱樂部效力。

30歲國乒男隊副隊長梁靖崑28日表示已與俄羅斯 火炬-天然氣 工業俱樂部達成協議，近期將赴俄打球，輿論有支持也有質疑聲，尤其梁靖崑在今年5月倫敦世乒賽，從落後到先後逆轉勝法國選手艾利克斯·勒布倫和日本名將張本智和，許多人不解他為何要去俄打球。而現實是，梁靖崑在世乒賽後連續因受傷等因素退賽，且排名跌到第30位，很難連續保持高水平競技狀態，重走樊振東 「出走」的老路，是為在競爭激烈的國乒男隊中，再用成績證明自己。

很多球迷對梁靖崑最深刻的印象，是今年5月的倫敦世乒賽。當時男乒迎戰法國隊和日本隊，梁靖崑半決賽面對法國選手艾利克斯·勒布倫，在0：2落後下完成逆轉；到了決賽，對手換成日本名將張本智和，梁靖崑再次陷入0：2落後，決勝局一度以3：8落後，眼看就要輸掉比賽，卻突然打出一波連續得分，最終11：8拿下。最終，中國男團3比0戰勝日本隊，實現世乒賽男團12連冠。

6月，王楚欽出任國乒男隊隊長，梁靖崑擔任副隊長，但梁靖崑的身體未能跟上。倫敦奪冠後，6月他退出WTT美國大滿貫，隨後又放棄亞運選拔，當時被指是在世乒賽期間身心疲憊，舊傷復發。10月重新回到國際賽場，中國大滿貫首輪，梁靖崑3：0擊敗西多連科，第二輪卻1：3輸給台北年輕選手郭冠宏。蒙彼利埃冠軍賽，他戰勝隊友溫瑞博，隨後又輸給南韓選手張禹珍。法蘭克福冠軍賽，他與巴西名將雨果打滿五局，最終2：3惜敗。

幾場比賽看下來，梁靖崑的問題已經比較明顯：他很難連續保持高水平競技狀態。梁靖崑的打法非常依賴身體條件，正手進攻、反手擰拉、連續相持，都需要腰腹力量和下肢支撐。一旦腰部和膝蓋出現問題，原本擅長的進攻體系就會受到影響。且截至11月中旬，他的世界排名已經跌至第30位，對長期征戰國際賽場的30歲乒乓球運動員來說，已經到了必須認真規畫職業生涯的階段。

11月22日，梁靖崑在個人社交媒體發布首支單曲「逆風者」還參與作詞，歌詞圍繞逆境、堅持、傷病和重新出發展開，被認為寫的就是他的職業生涯。

2028年洛杉磯奧運已經進入新的備戰周期，隨著年輕選手不斷成長，國乒男隊的競爭愈來愈激烈。王楚欽、林詩棟、向鵬、溫瑞博等人都在向更高的位置衝擊；梁靖崑想重新獲得重要比賽機會，必須先把身體調整好，再用成績證明自己。