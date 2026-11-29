梁靖崑將出戰2026-2027賽季俄羅斯乒乓球超級聯賽。（新華社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 梁靖崑與方博相繼前往俄超、德甲效力，掀起國乒老將「出走」爭議；官媒則認為此舉是傷病與狀態考量下的務實選擇，也反映運動員生涯路徑更多元。

中國乒乓球運動員梁靖崑28日證實，他已與俄羅斯 火炬-天然氣 工業俱樂部達成加盟協議，將代表球隊出戰2026-2027賽季俄羅斯乒乓球超級聯賽。此外，方博也將正式加盟德甲富爾達俱樂部。兩名乒乓老將相繼「出走」引發熱議與質疑，官媒評論稱這為運動員職業生涯路徑延展出更多可能，但也要思考如何為運動員提供更多可持續的競技生活。

新華社28日報導，30歲的梁靖崑證實，他將於近期到達俄羅斯，預計在12月12日至15日迎來個人俄超首秀。梁靖崑表示，選擇這個階段赴俄打球，是結合自身傷病恢復、競技狀態調整等作出的綜合考量，希望用乒乓球鏈接熱愛、鏈接友誼，自己也會為推廣這項運動做出更多努力。

火炬-天然氣工業隊是俄羅斯乒壇傳統勁旅，曾多次奪得歐洲冠軍聯賽冠軍，奧恰洛夫、薩姆索諾夫等名將曾效力於此。新賽季該隊與目前積分榜領跑的烏拉爾冶金隊同處爭冠集團。如果梁靖崑加入，無疑將大幅提升火炬-天然氣工業隊的競爭力。

但梁靖崑本人在微博上的說法是「受邀前去進行為期一周的友好交流」，與新華社的報導存在明顯出入，成了輿論爭議的焦點，網民質疑存在文字遊戲。也有不少聲音表示理解，認為在傷病和排名壓力下以賽代練是務實選擇。梁靖崑尚未對此回覆。

梁靖崑1996年10月生，右手橫板進攻型打法，2014年進入國家一隊。2026年6月，梁靖崑出任國乒男隊副隊長。

34歲的前乒乓球國手方博於11月27日正式宣布加盟德國乒乓球甲級聯賽（TTBL）富爾達（Fulda，富爾達-馬伯策爾）俱樂部，出戰2026-27賽季下半程。富爾達將於2027年1月16日對陣中國另一乒乓名將樊振東效力的杜塞爾多夫隊，方博屆時有望在德甲賽場與樊振東隔網交手。

而對於中國乒乓老將相繼出走，大批網民質疑國家隊戰力流失、梁靖崑能否參加奧運等，官媒的評論則顯得淡定。光明日報昨評論指出，今年5月倫敦世乒賽後，梁靖崑因腰、膝舊傷連續退出多站賽事，世界排名已滑至第30位；即將進行的成都混團世界盃和WTT香港總決賽也未能進入最終名單，赴俄征戰俱樂部聯賽，既是延續比賽節奏的出口，也是結合傷病與狀態作出的一種務實選擇。

梁靖崑需要俄超來保持節奏，方博需要德甲來拉高強度，其實都指向同一種趨勢，中國乒乓球運動員的職業生涯路徑，正在從「國家隊-國內聯賽-退役」的單行道，延展出更多可能。但如何為處在不同階段、不同能力水平的運動員，提供更多更豐富也可持續的競技生活，也同樣值得思考。