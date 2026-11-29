救援人員驚奇地發現：其中一個姑娘，身上還背著一個大行李箱，行李箱裡裝滿了生活用品。(取材自都市快報)

AI摘要 文章摘要整理： 杭州2名女子誤信山區有寄放處，背著行李箱闖百丈嶺，因低估路程與迷路受困，幸經警方與救援隊摸黑搜救後平安下山。

浙江杭州兩名90後女子日前挑戰野山健行，原以為熱門登山景點設有行李寄放處，沒想到抵達後才發現根本沒有相關設施。兩人索性背著裝滿生活用品的大行李箱上山，最終迷路受困。救援人員摸黑找到兩人時，看見她們竟背著行李箱挑戰野外路線，當場哭笑不得。

據都市快報報導，11月25日下午5時36分，杭州市臨安區公安局昌化派出所接獲通報，指有兩名年輕女子受困山區，急需救援。當地警方與狼行公益救援隊隨即派員搜救。

由於兩人受困於未開發區域，手機訊號極不穩定，無法撥打電話，也無法傳送微信語音，只能透過文字斷斷續續發出求救訊息。報案者最初指稱兩人受困於清涼峰，救援人員經進一步研判，確認實際位置是在龍崗鎮的百丈嶺。

當晚，救援人員發現半山腰有亮光，疑似受困者發出的手電筒燈光，經過一個半小時翻山越嶺，終於在晚間8時左右找到兩名疲憊不堪的女子。其中一人身上還背著沉甸甸的大行李箱，讓救援人員相當驚訝。

原來，兩人前一天才挑戰太子尖，欣賞雲海日出後意猶未盡，隔天離開民宿便決定再闖百丈嶺。她們見網路上介紹百丈嶺人氣旺盛，便以為當地生活機能便利，應該也有寄放行李的地方。

抵達登山口後，兩人才發現想像與現實大不相同，但又不甘心就此折返。她們下載戶外健行應用程式，見路線顯示僅約2公里，頓時信心大增，乾脆背起行李箱上山。

然而，實際路程遠超過2公里，海拔爬升更達1000多公尺，途中還需繞行多公里。兩人走完一小段石階後便轉入野外路線，最後迷失方向。

面對前來救援的民警，兩人不好意思地說：「真的沒法面對家鄉的父老鄉親，要被笑話死了。」

民警劉振元一路幫忙將行李箱背下山，他笑稱，重量倒還好，只是肩帶可能是女子自行製作的，背起來相當勒肩膀。直到晚間9時多，兩人才安全下山。

狼行公益救援隊執行大隊長沈曉斌表示，當晚山上氣溫僅攝氏2至3度，幸好沒有下雨，否則兩人恐有失溫危險。他提醒登山愛好者，進山前務必做好功課、確認天氣及路線，並備妥裝備。

兩名女子獲救後也特地寫信向民警及救援人員致謝，坦言自己對山路狀況預估不足，攜帶的補給物資也不夠，天黑後身處陌生山林，內心充滿慌張與無助。

她們在信中寫道：「看到你們的那一刻，我們懸著的心瞬間落地，真切感受到了踏實與安心。」

救援人員終於在百丈嶺上，找到兩名被困者。(取材自都市快報)

救援兩個姑娘安全下山已經是晚上9時多。(取材自都市快報)