女孩的道謝信。(取材自新聞坊)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江安吉一名20多歲女孩三次在章里古道同處暈倒，經多方就醫仍未查明原因，警方與醫師合作上山排查植被，最終幫助她找回安心並重新完成古道。

浙江湖州安吉一名20多歲的女孩，先後三次攀登章里古道，每次都在同一位置突然暈倒，跑了多家醫院仍查不出原因，一度懷疑被下了迷藥。輔警鄭興良利用休息時間上山，拍下沿途植被與路線，傳給醫師遠端排查，女孩最終解開心中的恐懼，並在11月20日重新走完古道。

新聞坊報導，事情要回到今年3月初。鄭興良接到這名女孩的求救電話，她還是學生，多家醫院都沒有查出明確病因，驚恐之下報警求助。有醫生建議，可先排查是否與沿途植物過敏有關，但接連暈倒讓她留下心理陰影，不敢獨自回到現場，父母又因工作忙無法陪同。她第二天下午就要看一個800元（約120美元）的特需專家號，急著查清原因，於是想到向派出所求助。

在章村派出所工作十多年的鄭興良答應利用休息時間上山。第二天，他沿著古道往上走，約10分鐘就到了女孩暈倒的位置，沿途拍下植被與路線畫面，即時傳給女孩，供醫生遠端辨認。醫生逐一排查可能致敏的植物，認為暈倒或許與沿途某種植物過敏有關，但無法確定是哪一種，醫學上也需同時排除心理性暈厥。

報導指出，女孩身體狀況逐步好轉並康復後，她重新走完了章里古道。隨後走進章村派出所，放下一封信，只留下一句「之前在這玩，你們有人幫了我一下」。警方追問詳情，她僅說「你們自己看吧」，便轉身離開。信中提到，因為鄭興良的幫助，她經過一個多月的排查，終於找到原因，並寫道：「這不僅是一次爬山，更是解開了困擾很久的恐懼，讓我可以安心地繼續上學和生活。」

鄭興良說，他沒有主動追問女孩最終的具體病因，能幫上忙、讓她放下顧慮就足夠了。「雖然不好意思問她到底是因為什麼過敏，但聽到她解開心結，就是一件值得開心的事情。」

浙江省湖州市安吉縣的章里古道。(取材自新聞坊)