女學生針對早餐異物問題向華住會客服反映，要求飯店妥善處理，相關投訴內容引發個資保護疑慮。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 大連女學生投訴全季飯店早餐有異物後，4天竟被學校輔導老師追問，引發她質疑投訴資料外洩；飯店否認聯絡學校，並已報警處理。

大連一名女學生在全季飯店吃早餐 時發現異物，向飯店及華住會小程式投訴，沒想到4天後，學校輔導老師竟主動詢問投訴飯店一事，讓她懷疑個人投訴資料遭到外洩。涉事飯店否認曾聯絡學校，並表示已報警處理。

據陸媒報導，這名女學生近日與朋友入住遼寧大連一家全季飯店，早餐時在餐點中發現異物，隨即向飯店反映，但對處理結果不滿意，於是透過華住會小程式再次提交投訴。

然而，投訴後第4天，學校輔導老師竟主動聯絡她，詢問有關投訴飯店的事情。突如其來的問詢讓她相當錯愕，也不禁懷疑，自己透過官方管道提交的投訴資訊，是否已被飯店方面洩漏。

對此，涉事飯店工作人員表示，早餐異物問題早已處理完畢，飯店並未聯絡學校或輔導員，也不清楚對方如何得知相關消息，目前已經報警。華住集團截至目前尚未對事件作出回應。

事實上，全季飯店今年已多次因住客個資及隱私問題引發爭議。

今年4月，社群平台曾出現一篇「全季客人備註大賞」貼文，發布帳號顯示為大連某家全季飯店，內容公開多名住客的訂單備註截圖，並以「每天被客人備註笑到捶桌」、「前台已笑暈在系統裡」等文字調侃住客的個性化需求，引發網友質疑侵犯客人隱私。

當時，華住酒店集團客服表示，經查確認帳號為員工個人帳號，因不恰當玩笑造成客戶誤解，已要求員工立即註銷帳號，並予以通報批評。涉事帳號隨後註銷。

今年2月，河北石家莊一名趙姓男子也曾投訴，全季飯店前台僅憑他的姓名及手機號碼，就向來電詢問的女友透露準確入住及退房時間。女友得知後質問他：「凌晨5點到7點，你到底在飯店幹什麼？」兩人因此發生衝突。

趙男質疑，自己入住時並未登記同住人資訊，飯店卻未核實來電者身分便透露行蹤。事後雙方協商，飯店同意賠償住宿、餐飲及交通費共3422元。

公開資料顯示，全季是華住集團旗下中檔飯店品牌，截至2026年6月底，在營門店達3845家，另有784家待開幕。隨著門店及會員規模擴大，住客資訊如何妥善管理，也成為飯店業者必須面對的問題。消費者透過官方管道投訴，本是正當權利，若投訴內容流向不明，更容易引發對個資安全的疑慮。

女學生向全季飯店反映早餐吃出異物，對飯店處理結果不滿意，隨後透過華住會小程式再次提出投訴。（取材自小紅書）