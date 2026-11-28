誰洩漏消息？女學生投訴飯店早餐有異物 4天後學校竟來關切
大連女學生投訴全季飯店早餐有異物後，4天竟被學校輔導老師追問，引發她質疑投訴資料外洩；飯店否認聯絡學校，並已報警處理。
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大連女學生投訴全季飯店早餐有異物後，4天竟被學校輔導老師追問，引發她質疑投訴資料外洩；飯店否認聯絡學校，並已報警處理。
大連一名女學生在全季飯店吃早餐時發現異物，向飯店及華住會小程式投訴，沒想到4天後，學校輔導老師竟主動詢問投訴飯店一事，讓她懷疑個人投訴資料遭到外洩。涉事飯店否認曾聯絡學校，並表示已報警處理。
據陸媒報導，這名女學生近日與朋友入住遼寧大連一家全季飯店，早餐時在餐點中發現異物，隨即向飯店反映，但對處理結果不滿意，於是透過華住會小程式再次提交投訴。
然而，投訴後第4天，學校輔導老師竟主動聯絡她，詢問有關投訴飯店的事情。突如其來的問詢讓她相當錯愕，也不禁懷疑，自己透過官方管道提交的投訴資訊，是否已被飯店方面洩漏。
對此，涉事飯店工作人員表示，早餐異物問題早已處理完畢，飯店並未聯絡學校或輔導員，也不清楚對方如何得知相關消息，目前已經報警。華住集團截至目前尚未對事件作出回應。
事實上，全季飯店今年已多次因住客個資及隱私問題引發爭議。
今年4月，社群平台曾出現一篇「全季客人備註大賞」貼文，發布帳號顯示為大連某家全季飯店，內容公開多名住客的訂單備註截圖，並以「每天被客人備註笑到捶桌」、「前台已笑暈在系統裡」等文字調侃住客的個性化需求，引發網友質疑侵犯客人隱私。
當時，華住酒店集團客服表示，經查確認帳號為員工個人帳號，因不恰當玩笑造成客戶誤解，已要求員工立即註銷帳號，並予以通報批評。涉事帳號隨後註銷。
今年2月，河北石家莊一名趙姓男子也曾投訴，全季飯店前台僅憑他的姓名及手機號碼，就向來電詢問的女友透露準確入住及退房時間。女友得知後質問他：「凌晨5點到7點，你到底在飯店幹什麼？」兩人因此發生衝突。
趙男質疑，自己入住時並未登記同住人資訊，飯店卻未核實來電者身分便透露行蹤。事後雙方協商，飯店同意賠償住宿、餐飲及交通費共3422元。
公開資料顯示，全季是華住集團旗下中檔飯店品牌，截至2026年6月底，在營門店達3845家，另有784家待開幕。隨著門店及會員規模擴大，住客資訊如何妥善管理，也成為飯店業者必須面對的問題。消費者透過官方管道投訴，本是正當權利，若投訴內容流向不明，更容易引發對個資安全的疑慮。
女學生在全季飯店吃早餐時發現異物，先向飯店與華住會小程式投訴，之後4天學校輔導老師主動詢問此事，讓她懷疑自己的投訴資訊被外洩。 涉事飯店表示，早餐異物問題已處理完畢，並沒有聯絡學校或輔導員，也不清楚對方如何得知相關消息；目前已經報警，華住集團則尚未回應。 因為全季飯店今年已多次捲入住客個資爭議，包含公開訂單備註、前台洩露入住時間等事件，讓外界質疑其對顧客隱私與資訊安全的管理是否到位。
精華 FAQ
女學生在全季飯店吃早餐時發現異物，先向飯店與華住會小程式投訴，之後4天學校輔導老師主動詢問此事，讓她懷疑自己的投訴資訊被外洩。
涉事飯店表示，早餐異物問題已處理完畢，並沒有聯絡學校或輔導員，也不清楚對方如何得知相關消息；目前已經報警，華住集團則尚未回應。
因為全季飯店今年已多次捲入住客個資爭議，包含公開訂單備註、前台洩露入住時間等事件，讓外界質疑其對顧客隱私與資訊安全的管理是否到位。
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