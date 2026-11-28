中國監視器龍頭海康威視上月還傳出裁員消息。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 海康威視傳將996改為965後，引發員工質疑變相降薪與勞動條件惡化；公司則否認相關報導，強調反對無效內卷。

中國監控設備龍頭企業海康威視近日傳出將取消長短周工作制，改行「朝九晚六、一周5天」的「965」新規，卻引發員工不滿。多名員工稱，新規同步縮短午休、取消餐補，每月綜合損失近3000元（人民幣，約450美元）；海康威視回應稱相關報導「不屬實」，強調反對以在崗時間替代價值貢獻的無效「內卷」。

新浪科技旗下商業調查欄目「BUG」26日引述多名員工報導，公司近日發出通知，自30日起取消原有的「996大小周」模式，試行965。據公示文件，這項調整旨在讓員工更好平衡工作與生活。相關話題後來登上微博 熱搜。

但員工的說法與此不同。他們稱，取消長短周後，到崗時間提前30分鐘，午休縮短30分鐘，等於工作日每天多在公司待1小時；原本每餐20元的早、晚餐補貼也全數取消，每月綜合損失近3000元。

另有員工說，試行文件下發後，部分高層已明言「工作時間不變，一切照舊」。員工也擔心，即使規定下午6時下班，上司指派的任務仍要求限時、即日完成，過去加班尚有補貼，新制下卻可能變成「義務勞動」。

「BUG」分析財務數據指出，海康威視2024至2025年營收維持在約925億元，幾乎零增長，淨利潤卻由約120億元增至142億元，升幅近兩成；員工團隊逾5萬人，一年內減員約2500人，福利補貼同步收縮。另據IT之家引述財報，海康威視2026年第三季度營業總收入272.22億元，同比增長13.71%，歸母淨利潤50.16億元，同比增長36.97%。

海康威視其後回應上海證券報稱，上述報導不屬實，並強調公司持續努力營造良好的職場環境，「反對以在崗時間替代價值貢獻的無效內卷」。