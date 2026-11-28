深圳育兒嫂入戶20天才驗出梅毒 家長驚呼：她手指出血還碰寶寶傷口
深圳一名雇主稱育兒嫂入戶20多天後，因手指出血接觸嬰兒傷口，補檢又驗出梅毒與甲肝抗體陽性，遂質疑平台體檢不完整並要求追責。
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深圳一名雇主稱育兒嫂入戶20多天後，因手指出血接觸嬰兒傷口，補檢又驗出梅毒與甲肝抗體陽性，遂質疑平台體檢不完整並要求追責。
深圳一名雇主崩潰發文，稱聘請的育兒嫂入戶二十多天後，被發現在手指皸裂滲血的情況下，替一個月大的寶寶做面部保濕，補做體檢後，竟發現育兒嫂梅毒與甲肝抗體均呈陽性，讓她直呼天塌了；據悉寶寶檢測暫為陰性，仍須多次複查，而平台事前提供的體檢報告，傳染病項目只有乙肝。
齊魯壹點報導，據雇主表示透過「天鵝到家」平台，聘請育兒嫂照顧出生一個多月的孩子。入戶二十多天後，她發現育兒嫂手指皸裂、滲血，且育兒嫂在手指出血的情況下，替臉上有傷口的寶寶做面部保濕。家人不放心，帶育兒嫂前往檢查，結果顯示梅毒螺旋體特異性抗體、甲型肝炎病毒總抗體均為陽性。
雇主稱，上戶前平台提供的體檢報告，傳染病檢測只包含乙肝，沒有梅毒與甲肝。她說，先前對接的平台銷售曾表示，體檢依平台既有標準進行，若要增加項目，須由雇主自費。目前寶寶檢測暫為陰性，但仍需多次複查。
報導指出，2020年6月，商務部與國家衛生健康委員會發布通知，建立家政服務員分類體檢制度，將家政服務分為一般家政、居家家政、養老照護、母嬰照護四類。依相關規定，甲肝檢測屬基本項目，居家家政等類別另須檢測梅毒抗體，甲型肝炎、梅毒屬體檢不合格情形。
事發後，平台售後人員向雇主解釋，梅毒特異性抗體陽性不等於具有傳染性，這類抗體可能在感染治癒後長期存在，是否為活動性感染，還須結合滴度檢查結果綜合判斷。
至於處理方式，雇主說，平台提出退還仲介費、承擔本次檢查費用，她不接受，認為平台提供的服務不符合相關規範。她已透過深圳12345政務服務專線反映，要求平台公開道歉、完善家政人員傳染病檢查項目，並保留起訴權利。
雇主認為育兒嫂在手指皸裂滲血時，仍替有傷口的寶寶做護理，可能造成感染風險；而平台事前體檢未涵蓋梅毒與甲肝，也讓家長對把關機制失去信任。 補檢結果顯示育兒嫂的梅毒螺旋體特異性抗體與甲型肝炎病毒總抗體均為陽性；寶寶目前檢測暫時呈陰性，但醫師仍要求後續多次複查以確認安全。 平台稱梅毒特異性抗體陽性不等於具有傳染性，是否為活動性感染仍要看滴度；雇主則認為服務未符規範，已向深圳12345反映，要求道歉、完善檢查並保留訴訟權。
精華 FAQ
雇主認為育兒嫂在手指皸裂滲血時，仍替有傷口的寶寶做護理，可能造成感染風險；而平台事前體檢未涵蓋梅毒與甲肝，也讓家長對把關機制失去信任。
補檢結果顯示育兒嫂的梅毒螺旋體特異性抗體與甲型肝炎病毒總抗體均為陽性；寶寶目前檢測暫時呈陰性，但醫師仍要求後續多次複查以確認安全。
平台稱梅毒特異性抗體陽性不等於具有傳染性，是否為活動性感染仍要看滴度；雇主則認為服務未符規範，已向深圳12345反映，要求道歉、完善檢查並保留訴訟權。
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