網友發文說明經過。(取材自小紅書)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳一名雇主稱育兒嫂入戶20多天後，因手指出血接觸嬰兒傷口，補檢又驗出梅毒與甲肝抗體陽性，遂質疑平台體檢不完整並要求追責。

深圳一名雇主崩潰發文，稱聘請的育兒嫂入戶二十多天後，被發現在手指皸裂滲血的情況下，替一個月大的寶寶做面部保濕，補做體檢後，竟發現育兒嫂梅毒與甲肝抗體均呈陽性，讓她直呼天塌了；據悉寶寶檢測暫為陰性，仍須多次複查，而平台事前提供的體檢報告，傳染病項目只有乙肝。

齊魯壹點報導，據雇主表示透過「天鵝到家」平台，聘請育兒嫂照顧出生一個多月的孩子。入戶二十多天後，她發現育兒嫂手指皸裂、滲血，且育兒嫂在手指出血的情況下，替臉上有傷口的寶寶做面部保濕。家人不放心，帶育兒嫂前往檢查，結果顯示梅毒螺旋體特異性抗體、甲型肝炎病毒總抗體均為陽性。

雇主稱，上戶前平台提供的體檢報告，傳染病檢測只包含乙肝，沒有梅毒與甲肝。她說，先前對接的平台銷售曾表示，體檢依平台既有標準進行，若要增加項目，須由雇主自費。目前寶寶檢測暫為陰性，但仍需多次複查。

報導指出，2020年6月，商務部與國家衛生健康委員會發布通知，建立家政服務員分類體檢制度，將家政服務分為一般家政、居家家政、養老照護、母嬰照護四類。依相關規定，甲肝檢測屬基本項目，居家家政等類別另須檢測梅毒抗體，甲型肝炎、梅毒屬體檢不合格情形。

事發後，平台售後人員向雇主解釋，梅毒特異性抗體陽性不等於具有傳染性，這類抗體可能在感染治癒後長期存在，是否為活動性感染，還須結合滴度檢查結果綜合判斷。

至於處理方式，雇主說，平台提出退還仲介費、承擔本次檢查費用，她不接受，認為平台提供的服務不符合相關規範。她已透過深圳12345政務服務專線反映，要求平台公開道歉、完善家政人員傳染病檢查項目，並保留起訴權利。

育兒嫂被測檢出梅毒陽性。(取材自微博)