崔澤製作的哈利·波特和女版馬份。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 廣東AI創作者崔澤將馬份性轉為女角，拍成與哈利波特談戀愛的同人短片，海外播放破3000萬；同時，華納也已對部分相關帳號展開版權追訴。

「哈利波特 」（Harry Potter）系列中的馬份，近來因AI爆改變成女生再度爆紅，甚至與宿敵哈利波特談起戀愛。中專出身、來自廣東的崔澤所創作的這段女版馬份的非商業同人二創，在海外播放突破3000萬，引發網民追更熱潮。而作品走紅之後，「哈利波特」影視權改編方華納兄弟已對海外部分性轉馬份二創帳號提起訴訟。崔澤則表示自己至今沒收到華納的通知，認為部分帳號被封禁究責，可能與魔改或涉及商業變現行為有關。

據封面新聞報導，崔澤網名Foyege，是LibTV簽約導演，這名AI創作者把馬份改編為女性，打造出女版馬份與哈利之間充滿拉扯感的平行宇宙愛情故事，這部非商業同人二創在海外播放突破3000萬。回溯創作第一集的初衷，崔澤十分直白：「我就想蹭個熱度。」最初只是打算把短片發布在海外社交平台，心理預期只是幾十萬播放，完全沒料到會爆火，「後面已經不是蹭熱度了，大家都想追劇情。」

在崔澤構建的平行宇宙中，原本高傲毒舌的金髮少爺馬份，變為史萊哲林的金髮大小姐，與昔日宿敵哈利產生曖昧情愫，兩個年輕人的愛戀又背負馬份、波特兩大家族的立場糾葛，藏著諸多秘密。前四集故事主體框架依託「哈利波特」原著，僅微調部分設定，沒有完全推倒重建世界觀。

談及作品出圈的原因，崔澤認為，第一是「哈利波特」本身龐大的粉絲基礎，其次是AI實現的細膩人物表演，第三才是敘事劇本。另一層出圈的關鍵，是海外當下的審美空檔，海外近些年螢幕上外形亮眼的角色變少，他塑造的女版馬份，是網民口中的「頂級美女」，再疊加第一集借鑑韓劇、國產偶像劇強戲劇衝突的橋段，很容易抓住海外觀眾眼球。

不過，指香港01報導，已有經營YouTube的創作者Holland因「性轉馬份」系列影片，在10月28日下午，短短數分鐘內接連收到13次版權警告，最終其頻道被YouTube終止，提出侵權投訴的一方是華納兄弟娛樂公司。由於HBO新版「哈利波特」電視劇即將推出，有粉絲猜測華納此舉是為新劇清理網上非官方內容。不過，華納暫未對此回應。

崔澤則表示，自己作為較早產出該系列的創作者，至今沒有收到華納的郵件通知。他分析，部分帳號被封禁，大概率是魔改或涉及商業變現行為。

作者崔澤。(取材自封面新聞／受訪者供圖)