中國遊客在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯劫匪襲擊。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江母女赴阿根廷旅遊時，在布宜諾斯艾利斯街頭遭至少5名劫匪襲擊並被搶走財物，母親重傷返國後仍在治療，另引發機票差價理賠爭議。

一趟開心的母女出遊，在阿根廷 首都布宜諾斯艾利斯變噩夢；中國遊客劉興（化名）說，她與母親10月27日下午在街頭遭至少5名劫匪襲擊，母親頭部被棍棒等器械擊打後重重倒地，傷勢嚴重。回國一周後，她講述經過時，情緒仍然激動。

紅星新聞報導，劉興說，事發當天，她與母親在布宜諾斯艾利斯南部博卡區一處著名景點遊玩，準備過馬路時劫匪從後方衝來。據她描述，對方看起來像當地人，年約15至25歲，其中3人用棍子和手肘擊打母親頭部，並將她重重推倒；另外2人把劉興逼到角落，用棍子擊打她，使她跪倒在地。母女的隨身背包被搶走，裡面有手機、證件、信用卡和現金。劫匪逃走後，劉興忍痛追趕並向路人求救，但她說無人理會，回到路口時，只見母親橫臥街頭、一動不動。

母女在警方和救護車護送下前往當地醫院，電腦斷層報告顯示，劉母有蛛網膜下腔出血，最大厚度約9毫米，院方要求立即開顱。劉興說，母親當時意識清醒，考慮到在異國動大手術風險，母親表示願意自行承擔不開刀的風險。「之後的22天，我一刻不離地守著臥床的母親」，她說。在當地熱心華人協助下，她待母親度過腦出血、腦水腫高峰期後，於11月17日搭機回國。

劉母目前仍在國內醫院治療。浙江一家醫院最近的顱腦CT報告顯示，她左側額頂部皮下軟組織腫脹、部分蛛網膜下腔出血，左側顳骨骨折。劉興說，母親除了身體傷痛，心理上也留下嚴重創傷，現在很容易受到驚嚇、情緒不穩。

報導指出，為了讓母親回程能躺著休息，劉興在某出遊APP購買兩張公務艙機票，共8萬餘人民幣。她事後發現，航空公司官網的電子出票單顯示票價便宜一千餘元，要求平台差價「退一賠三」。平台表示，國際航班不同代理商可自行定價，無法退一賠三，但考慮到母女遭遇，願退還差價。劉興不接受，目前仍在協商。