法醫劉良。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 65歲法醫劉良受訪自曝遭人懸賞，稱因掌握鑑定內幕觸動利益而被盯上，並回顧自己長年投入重大案件與司法鑑定改革的經歷。

65歲法醫劉良26日接受採訪時自曝被人懸賞，並稱賞金比揭露電信詐騙黑幕的博主「徽劍」還高。他說，自己是因為掌握的鑑定內幕信息觸動了某些利益，才成為目標。

新周刊報導，劉良是華中科技大學同濟醫學院法醫學系教授、博士生 導師，今年3月以65歲之齡退休 。

劉良提到自己被人懸賞，為了防止被跟蹤，劉良開車時會頻繁查看後視鏡、詢問同事是否有車尾隨，還會故意轉彎，往人多的地方繞行。而面對威脅，他說：「我無所謂，我遺體都捐獻了還怕什麼。」據報導，他的遺體捐獻協議執行人填的是學生，而非親屬，原因是擔心親人到時心軟反悔。

劉良曾獲CCTV「2016年度法治人物」，從業四十餘年，主刀或主持屍檢4000餘例，參與檢案7000餘起，並完成全球首例新冠肺炎逝者遺體解剖。其履歷上的案件，包括周秀雲案、黃靜案，以及近期受到關注的「小洛熙」事件。

法醫劉良早年湖南「黃靜案」推翻自然死亡結論並推動司法鑑定改革，以及為「聶樹斌案」平反21年冤屈，2020年武漢疫情最嚴峻之際，他曾主刀全球首例新冠肺炎遺體解剖。

近期在「小洛熙醫療事故案」中，劉良面對醫療利益鏈的網暴與死亡威脅，揭開女嬰病歷造假與手術失誤真相，被迫預錄「臨終視頻」自保。

劉良提到的徽劍（本名吳愷）是反詐自媒體創作者，他因長期揭露緬北、柬埔寨等境外電信詐騙內幕，於2024年遭買凶殺害。