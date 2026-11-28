比亞迪旗下仰望鼎曜山河鼎韻限量版預選價208萬元人民幣。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 比亞迪仰望山河鼎韻限量版以208萬元登場，成為國產新能源豪車新標竿；同時，李斌與魏建軍也就「速成車」爭議發聲，為產業創新與品質辯護。

中國汽車產業近日傳出「速成車」爭議，有輿論質疑部分新能源車企為搶占市場，大幅壓縮造車周期，進而引發產品品質等疑慮。蔚來創始人李斌、長城汽車董事長魏建軍昨對此發聲，認為速成車是對中國智能電動汽車產業多年來創新的汙名化，但也坦承不能百分百保證每一款產品都合規。與此同時，中國國產新能源豪車繼續衝高，比亞迪 旗下仰望鼎曜山河鼎韻限量版預選價208萬元（人民幣，約31萬美元），價格捅破「天花板」，國內外已有人預訂。

據南方都市報報導，比亞迪（BYD）旗下高端豪華新能源汽車品牌仰望汽車鼎曜山河鼎韻限量版，在昨天開幕的2026廣州車展完成國內首秀。仰望汽車總經理胡曉慶在車展上表示，山河鼎韻限量版全球限量發售399台，預選價格為208萬元，預訂定金為30萬元，計畫於2027年開啟交付，中國市場將成為全球首個交付區域；目前已有部分海外客戶進入限量版預訂流程。

山河鼎韻限量版採純電與底盤動力，搭載易四方四馬達獨立驅動系統（總功率逾1000千瓦）與雲輦底盤技術，支援四輪獨立控制與高速爆胎穩車等功能。採用「棕岩白玉」棕白雙色外觀與內飾，搭配24K金廠徽、137顆寶石前格栅、水晶鑽切大燈與前80°、後90° 對開式車門，軸距達3500mm。

報導指出，2026廣州車展上，定價跨過百萬門檻的旗艦車型相繼亮相，持續抬升國產汽車的價格天花板。頂流還是仰望，鼎曜山河鼎韻限量版成為自主品牌衝高200萬級的標竿車型；同展台同步展出仰望U9 Xtreme高性能版本，也站上了國產純電超跑百萬賽道。

而在持續追高豪車的同時，「速成車」爭議也圍繞著中國汽車產業，近日傳出部分新能源車企為搶占市場，將3年以上造車周期大幅壓縮至12至18個月，引發產品品質等爭議。

對此，在昨天的廣州車展上，蔚來創始人李斌坦言，不能百分百保證每一款產品都做到了合規要求，但絕大多數主流車企的量產車都完全符合標準。進入智能電動汽車時代，產品迭代節奏本來就比傳統燃油車快很多，這套研發邏輯和燃油車時代發動機要花幾年時間慢慢標定、反覆做台架試驗的路徑完全不一樣。

他並表示，速成車這三個字，本質上是對中國智能電動汽車產業這麼多年扎紮實實做創新積累的汙名化。

長城汽車董事長魏建軍在接受鳳凰網科技採訪時回應李斌的說法稱：「基本對，我認可他的說法。」有些媒體或競爭對手存在斷章取義的情況，一些被稱為「速成車」的產品實際上並非速成，其前期策畫階段已經持續了很長時間，可能只是試驗階段相對較短。

比亞迪旗下仰望鼎曜山河鼎韻限量版預選價208萬元人民幣。（取材自微博）

比亞迪旗下仰望鼎曜山河鼎韻限量版預選價208萬元人民幣。（取材自微博）

比亞迪旗下仰望鼎曜山河鼎韻限量版預選價208萬元人民幣。（取材自微博）