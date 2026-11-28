北京朝陽醫院醫護人員與該名68歲產婦（右）。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 北京68歲失獨婦人高風險懷孕並成功產下龍鳳胎，但其年齡與未來撫養問題引發網路熱議，醫界也強調此案極端且不可作為範本。

北京一名女子因無法接受獨生子在結婚前因車禍過世，選擇再次懷孕，在孕期血壓曾飆至200多並出現急性腎損傷的極度危險下，以68歲高齡，經緊急剖宮產保住自己和一對龍鳳胎的生命，成為北京朝陽醫院產科接診過年齡最大的產婦。該案例昨曝光後，引發巨大爭議，網民幾乎一面倒批評該名女子自私：「孩子20歲，媽媽已是88歲，孩子好慘」；有人則認為，她有錢有閒，外人管不著；也有網民嘲諷發布這案例是「鼓勵老年人代孕？」。

據北京時間報導，北京朝陽醫院昨曝光了該院產科接診過年齡最大的產婦案例表示，該產婦原本的獨生子，在婚房都已布置好時卻突因車禍離世，讓她難以接受，她在巨大的悲痛中選擇再次懷孕。

但懷孕後，她的身體出現嚴重警報，血壓一度飆升至200/100mmHg，遠超妊娠期高血壓 標準，並伴有劇烈頭痛、全身浮腫、急性腎功能損傷等多器官功能損害。

面對藥物已無法控制的高危狀態，該院產科主任路軍麗帶領的團隊在2018年最後一個工作日實施了緊急剖宮產，最終母子三人平安。產婦甦醒後感嘆「原來我還活著呢」，足見過程的凶險程度。

報導指出，68歲妊娠屬於典型的極高危妊娠。超高齡導致血管彈性、心臟及腎臟儲備功能嚴重衰退，無法承受孕期大幅增加的血容量和代謝負擔，極易引發 子癇前期 、多器官衰竭、產後大出血等致命併發症。此次搶救成功是頂級三甲醫院多學科團隊聯合護航的結果，被醫學界普遍視為不可複製的極端個案，絕對不能作為高齡生育安全可行的信號或範本。

這起案例曝光後，迅速上了微博熱搜，引發巨大爭議。有網民表示，對失獨家庭的創傷感同身受，理解他們想用新生命填補巨大情感空洞、抓取一份活下去的精神寄託的絕望與執念；而且，「能有錢準備婚房，有錢去做龍鳳胎，有錢掛這個專家，有錢請這個團隊，感覺這兩娃未來應該還是很幸福的，父母留下足夠多的財產供養」、「沒啥自私的，有錢、有閒，只要能扛到孩子18歲就行」。

也有不少網民擔憂孩子未來的成長，尤其兩個孩子18歲成年時，母親已86歲高齡，漫長的撫養、陪伴、教育及可能的代際壓力，都可能成為兩個孩子未來需要獨自面對的沉重現實：「站在孩子的角度，這個媽媽是自私的」、「48還能理解，58勉強理解，68真的無法理解」、「太慘了這兩娃，這女的還笑的那個開心，自私到極點」。

也有網民嘲諷：「這是鼓勵老年人代孕？」、「我知道宣傳這個肯定是年輕人生不動了鼓勵老年人生」、「68多了還能生，那年輕人更不用著急了，等退休有錢有閒了再生」。