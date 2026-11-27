擁有22萬粉絲的男主播侯某鵬。（取材自紅星新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 山東淄博一名已婚女子在婚內長期打賞男主播並轉帳送禮，因與對方發展不正當關係，法院二審認定贈與無效，判其返還251萬餘元與部分物品。

山東淄博一名已婚女子在短視頻平台打賞男主播，三年間累計花費逾519萬元（人民幣，下同，約77.86萬美元），還另外轉帳及送出服飾、名牌包包和飾品。丈夫發現妻子與主播存在不正當男女關係後，將男主播告上法院。淄博市中級人民法院日前作出二審終審判決，認定相關贈與行為無效，判令男主播返還251萬餘元及逾期利息，另須返還贈與物品或折價賠償約50.3萬元。

據紅星新聞報導，女子伊諾（網名）與丈夫藍先生婚姻關係存續期間，從2022年7月至2025年9月，持續在短視頻平台向擁有22萬粉絲的男主播侯某鵬打賞，禮物價值累計519萬餘元，另有微信 轉帳及服飾、包包、飾品等實物贈與。

伊諾表示，當初偶然刷到侯某鵬的帳號，被其歌聲及自述的坎坷身世吸引，開始打賞。其後主播主動引導她添加微信，經常噓寒問暖。由於丈夫長期出差，她獨自在家經營生意及照顧兩名年幼孩子，缺乏精神依靠，逐漸放下戒心，最終與主播發展出不正當關係。她坦言，當時不知道平台抽成比率，以為打賞金額會全數落入主播口袋。

藍先生發現後，向法院提起訴訟，要求確認妻子的贈與行為無效，並追回款項及物品。一審法院認定，伊諾將夫妻共同財產贈與侯某鵬，違背公序良俗，判令返還252.3萬餘元，另須返還物品，無法返還則折價賠償50.3萬餘元。

侯某鵬不服判決提出上訴，主張雙方直到2024年11月才建立不正當關係，此前的打賞不應返還，並提出平台分成比率等證據。

淄博中院審理後認為，微信聊天紀錄、轉帳截圖及雙方出遊影片等，足以證明兩人存在不正當關係，但無法準確界定關係開始的時間。法院因此酌情扣除2022年8月31日前的打賞分成1.27萬餘元，最終判令侯某鵬返還251萬餘元，並支付逾期利息。

截至24日下午，侯某鵬已分7次完成退款，連同贈與物品也已寄回。伊諾表示，部分物品甚至已經破損或使用過，但家庭仍實際損失約250萬元。她對自己的行為感到懊悔，希望藉此提醒其他網民，不要盲目打賞網紅主播。