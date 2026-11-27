院方為情侶安排進一步的染色體核型檢查，結果顯示其染色體核型為「46,XX」。（荔枝新聞視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 南京一名準新郎在婚前檢查中被發現患有46,XX男性綜合症，雖外表正常卻無法自行生育，醫師提醒婚檢有助及早發現罕見遺傳問題。

江蘇南京一對相戀多年的年輕情侶，原定近期登記結婚，婚前健康檢查卻意外揭開男方罹患罕見遺傳病。男方先被驗出患有無精症，進一步接受染色體檢查後，結果竟顯示為「46,XX」，即一般女性的染色體核型。醫生確認，他患有罕見的「46,XX男性綜合症」，發生率約為兩萬分之一。患者外觀及生理特徵與一般男性無異，但無法自行產生精子。

據荔枝新聞報導，南京市婦幼保健院婚前保健科主任醫師朱慧表示，這對情侶均未滿30歲，交往多年，感情穩定，已開始籌備結婚。兩人近日接受婚前檢查時，男方兩次檢驗均確認患有無精症，院方遂安排進一步檢查。

檢查發現，男方體內促卵泡生成素（FSH）及促黃體生成素（LH）水平偏高，雄性激素則偏低，染色體核型更顯示為「46,XX」。經綜合臨床表現及檢測結果，最終確診為「46,XX男性綜合症」，又稱德拉沙佩勒綜合症（de la Chapelle syndrome）。

朱慧解釋，正常情況下，男性染色體核型為「46,XY」，女性則為「46,XX」。這種罕見疾病的成因，與胚胎發育早期的基因變異有關。原本位於Y染色體上的性別決定區域基因（SRY），在發育過程中轉移至X染色體上，令胎兒即使只有兩條X染色體，仍能發育出男性外觀及生殖器官。

不過，患者雖然外表與一般男性沒有明顯差異，卻因缺乏Y染色體上負責精子生成的關鍵基因區域，導致無法製造精子，成年後通常會因生育檢查才發現異常。醫學資料顯示，這種疾病在男性群體中的發生率約為兩萬分之一，日常生活中並不容易察覺。

至於婚後生育問題，朱慧表示，患者一般不影響正常男性性生活，但由於無法自行產生精子，若伴侶有生育計畫，可考慮向精子庫申請捐贈精子，再透過輔助生殖技術實現生育願望。

醫生提醒，婚前檢查不僅有助了解雙方健康狀況，也能及早發現可能影響生育的疾病及遺傳問題。她建議年輕情侶不必等到準備結婚時才接受檢查，可提前至戀愛階段安排，及早掌握健康情況，為婚姻及家庭規畫做好準備。

南京市婦幼保健院婚前保健科主任醫師朱慧，談年輕情侶接受婚前健檢時意外發現男方患有無精症。（荔枝新聞視頻截圖）