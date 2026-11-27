范曉蕾。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 北京大學教師范曉蕾因右眼手術誤遭注入工業用全氟丙烷氣體致視力受損，歷經11年維權後，終獲法院判賠388萬餘元。

北京大學 中文系教師范曉蕾，2015年接受右眼視網膜脫離治療時，遭醫院注入工業用全氟丙烷氣體，導致中毒性視網膜病變，右眼視力幾乎喪失。歷經11年維權，她終於獲得勝訴。北京市第一中級人民法院2026年7月31日作出終審判決，涉事北京熙仁醫院除賠償相關損失外，還須支付兩倍懲罰性賠償，總額達388萬餘元（人民幣，下同，約58萬美元）。范曉蕾表示，賠償款已於11月13日執行到位。

據澎湃新聞報導，范曉蕾2015年初入職北京大學中文系擔任助理教授。9月初，她發現右眼視物部分受遮擋，經北京大學第三醫院眼科主任醫師馬志中診斷為視網膜脫離，建議到北京熙仁醫院接受注氣手術，再進行光凝術，並稱無須住院，約一個月即可康復。

范曉蕾原本不願轉往外院，但得知馬志中在熙仁醫院擔任名譽院長後，才接受安排。9月8日，她由熙仁醫院業務院長張曉麗為右眼注入全氟丙烷氣體，手術僅約20分鐘。翌日返回北醫三院複診，9月10日接受光凝術，當時右眼視力為0.25。

然而，注氣約20天後，范曉蕾出現劇烈頭痛，複診時被告知可能是氣體毒性反應，隨後返回熙仁醫院抽出氣體。馬志中途中向她透露，相關氣體曾發生嚴重問題。

原來，2015年6月，北醫三院曾使用天津晶明新技術開發有限公司生產的眼用全氟丙烷氣體治療視網膜脫離，結果有45名患者視網膜受損，部分患者單眼失明。中國國家食藥監總局其後介入調查，要求廠商暫停生產並召回涉事批次產品，北醫三院也因此停止使用相關氣體。

范曉蕾其後輾轉到北京大學人民醫院、北京同仁醫院等多家醫療機構求診，最終確診為右眼中毒性視網膜病變，醫生認為傷害永久且無法治癒。她形容，對從事學術研究的人而言，眼睛是重要的工作工具，右眼失去視力令她一度認為職業生涯盡毀。

經過多年治療及取證，范曉蕾決定透過法律途徑追究責任。她於2023年對外披露事件後，民事訴訟二審隨即展開，歷經三年審理，法院最終判令熙仁醫院在賠償損失之外，再按損失兩倍支付懲罰性賠償，合計388萬餘元。

業內人士指出，將醫療機構認定為不合格醫療產品銷售者，並適用兩倍懲罰性賠償，判賠金額達數百萬元，在中國醫療糾紛案件中相當罕見。范曉蕾表示，自己從博士畢業到晉升教授，11年來始終沒有放棄維權，這項具有開創意義的判決，是她此生最大的勳章。

涉事氣體。（取材自澎湃新聞）