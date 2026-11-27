網友拍攝的「小孩哥」。（取材自都市快報橙柿互動）

AI摘要 文章摘要整理： 浙江杭州13歲男童因家境困難夜市炒飯維生，父親燒傷失能、母親獨撐家計，網路曝光後引發關注與善心支援。

浙江杭州臨平一名13歲男童近日在路邊擺攤炒飯、炒麵的故事在網路走紅。男童因父親六年前遭遇嚴重燒傷，雙手十指截肢，失去工作能力，母親獨力擺攤養家，年幼的他今年年後開始出來幫忙，每天從傍晚工作至凌晨3、4時。事件引起網友關注，不少熱心民眾送來衣物、牛奶 ，甚至贈送餐車，希望減輕一家人的負擔。

據都市快報橙柿互動報導，一名網路博主早前在臨平偶遇男童炒飯，將影片上傳後迅速走紅，相關影片獲得逾8.9萬個讚、5.8萬次轉發。男童的社交帳號「小孩哥炒麵」也累積約2萬名粉絲，不少人專程前往夜市，只為買一份炒飯支持他。

23日晚間，記者在當地夜市見到男童。他與姊姊一起經營攤位，熟練地點火、刷鍋、炒麵、顛勺，忙著招呼顧客。男童表示，今年13歲，來自河南 商丘，因父親遭遇火災，身體大面積燒傷，雙手十指截肢，無法繼續工作，母親只能獨自擺攤養家。他不忍母親太辛苦，加上自己學業成績不好，因此決定出來幫忙分擔家計。

男童的父親魏先生透露，2020年一次在家抽菸時，意外引燃洩漏的煤氣，造成嚴重燒傷。事故後，他失去工作能力，家中積蓄也幾乎花光，生活重擔落在妻子身上。他坦言，自己因傷勢感到自卑，曾一度情緒低落，甚至萌生輕生念頭，但想到孩子年幼，才努力支撐下去。

魏先生表示，兒子原本在老家上學，後來因不願上學，甚至躲起來、不吃不喝，家人無奈之下才將他帶到杭州。他最大的心願，是希望兒子重新回到校園，而不是這麼小就出來擺攤。「我感覺自己拖累了孩子，虧欠他們很多。」他說，擺攤通常從傍晚6時做到凌晨3、4時，孩子正值發育階段，長期熬夜令他十分擔心，甚至憂慮影響身高。

男童則坦言，自己不願回校，因為上課聽不進去，心裡總惦記家中事情，而且離校一段時間，課程也已跟不上。如今生意因網路曝光而變好，雖然連續炒上十份飯便會感到疲累，但看到粉絲專程前來支持，仍希望努力堅持。

協助男童的網路博主表示，她已替男童聯繫附近夜市，安排固定免費攤位。事件曝光後，網友陸續送來牛奶、衣物及全新餐車，也有人願意提供免費場地。許多民眾希望男童能減輕家庭壓力，同時獲得繼續讀書的機會。

父親盼兒重返校園，網友也紛紛呼籲，孩子年紀尚小，讀書和健康成長同樣重要，希望社會各界在支持生意之餘，也能協助一家人找到更長遠的生活出路。

有不少網友刻意趕來，只為見一見「小孩哥」，吃一碗炒飯。（取材自都市快報橙柿互動）