據網傳視頻，貴州一隻小貓從親戚家離家出走，3天後在小主人的學校門口被發現。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 貴州一隻寄養的小貓疑似思念小主人，3天徒步約3公里找到學校門口，重逢視頻引發熱議與感動，也伴隨部分網友質疑。

貴州一隻小貓，疑因想念小主人，從家中出走後，花了3天時間、走了約3公里路，最終找到小主人所在的學校。主人近日將視頻放上網表示，因老家修路，自己一個多月沒回去，就將小貓放在親戚家養著，沒想到小貓跑出找了三天找到學校。視頻今上了熱搜，看哭大批網友，獲悉這隻小貓是狸花貓後，紛紛表示不意外。

據百姓關注報導，這名主人表示，事發在11月25日，因老家修路，自己把貓送往親戚家寄養一個多月，沒想到當天其在學校竟看到小貓在門口，滿身塵土、毛髮凌亂，顯得疲憊。

她後來了解，小貓已從親戚家離家3天，從親戚家到自己的學校約3公里，小貓疑是花3天時間走了3公里來學校找她，讓他相當驚喜。

據主人發出的重逢現場視頻，小貓湊到小主人身邊輕聲叫喚，小主人又驚又心疼，因為對一隻家貓來說，這趟路並不輕鬆。

視頻在11月27日被大量轉傳，並於當日上了熱搜，看哭了不少網友，網友稱，這3公里路藏著車流、陌生人和天氣風險，能平安找到學校是罕見幸運，紛紛感慨，「一路顛沛流離，喵是真的愛你」、「看到最後找到學校，鼻子一下酸了」、「餓壞了還硬走，這隻貓太懂事了」、「牠找的不是家，是熟悉的那個人」、「威武中華大狸花貓」、「這是記住小主人的學校在哪裡了」。

也有網友認為：「走失的小貓在小主人學校門口找到，不代表牠是思念主人或是全程能自主認路」、「『想念小主人』是當事人自訴，小貓到底靠什麼找到學校仍需釐清」，也有網友懷疑事件真實性。

狸花貓是源自中國本土的自然家貓群體，不少網友在相關話題下分享自己的狸花貓奇遇，稱狸花貓獨立、聰明，「是老祖宗嚴選」。此前曾有一則網文講述姥姥去世後，她養的狸花貓鑽進衣櫃趴在老人常穿的衣服上，不吃不喝，一個多月後也隨之離世；姑媽家的狸花貓在姑父訓斥弟弟時，會擋在弟弟前面揮爪咆哮；也有狸花貓反覆示意人類跟隨，帶路到竹林餵養幼崽的紀錄。