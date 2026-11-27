江蘇省人民醫院內一台仿真機器人被指嚇人。(取材自上游新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 江蘇省人民醫院一台女性仿真人形機器人因關機時低頭站立、外觀逼真引發恐怖谷效應與網路熱議，院方已於26日撤下並評估是否重啟。

「省人民醫院你把我嚇飛了！」江蘇省人民醫院近日出現一台外形逼真的女性仿真人形機器人，因頭部低垂、站在扶梯出口旁，讓不少民眾乍看之下嚇了一跳，意外引發網路熱議。院方證實，這台機器人原本準備用於患者諮詢服務，但有民眾投訴外觀太過恐怖，引發「恐怖谷效應」，醫院已於26日將設備撤下，未來是否重新啟用仍未確定。

上游新聞報導，一名南京市民25日在網路發文描述自身經歷，並附上機器人照片。畫面中，機器人留著深色長髮，穿著白色醫護工作服，，站在門診二樓一站式服務中心，位置正對手扶梯出口。由於機器人頭部低垂、姿勢僵硬，外觀又相當逼真，乍看就像一名低頭站立的真人。

貼文迅速引起討論，不少人認為該機器人的低頭狀態有些瘮人，引發恐怖谷效應，「昨天我也嚇了一跳，嚇懵了」，但也有人分享機器人正常運作時的照片，稱「平常還可以啊，人家只是關機了」。 機器人面部非常逼真。（取材自上游新聞）

發帖民眾表示，機器人位於江蘇省人民醫院廣州路院區門診二樓。知情人士透露，這台設備26日已經撤走。

江蘇省人民醫院工作人員證實，院內確實曾擺放這台機器人，原本規畫用來回答患者諮詢。不過，25日有人反映機器人外觀恐怖，醫院因此在隔天將它撤下。

工作人員解釋，機器人低頭是關機後的正常狀態，開機時則會眨眼睛、說話，外觀看起來並沒有那麼嚇人。由於設備當時仍在等待工程師調試，尚未正式投入服務。至於未來是否重新擺放，院方表示目前還沒有確定安排，將視實際情況及各方意見再作決定。

該機器人正常開機狀態的樣子。（取材自上游新聞）