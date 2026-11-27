「蛋總」接受媒體採訪。(取材自南方都市報)

AI摘要 文章摘要整理： 曾是身家千萬的遊戲公司老闆蛋總，因業務失利背負約750萬元債務，現於深圳天橋下擺攤賣冷飲，並結合直播與短影音尋求東山再起。

曾經是管理近百人、身家千萬的遊戲公司的老闆，如今卻在深圳街頭擺攤賣冷飲。中國一名40歲創業者「蛋總」，因公司倒閉背負約750萬元（人民幣，下同，約111萬美元）債務，從科技園半層樓的辦公室走到天橋下做生意，人生經歷大起大落。他坦言，擺攤無法還清債務，但希望先養活自己，再透過直播尋找翻身機會。

南方都市報報導，蛋總過去經營遊戲公司，曾推出恐怖解謎遊戲「山村老屋」，累積約6000萬至7000萬用戶，之後與字節跳動遊戲發行團隊合作推出「王藍莓的幸福生活」，一度登上蘋果應用程式商店排行榜第一名。公司團隊也從20、30人擴張至近百人，辦公室租下深圳科技園半層樓，風光一時。

但隨著遊戲市場紅利消退，防沉迷政策要求玩家實名認證，不少輕度遊戲用戶流失，廣告收入跟著下滑。公司嘗試轉型開發內購遊戲，也投資十多家線下連鎖店，卻都未達預期，現金流逐漸枯竭，「每天半死不活、每天焦慮，不知道什麼時候是個頭，總覺得還有機會翻身，反而愈陷愈深」。

蛋總透露，最高時網貸約300萬元、拖欠員工薪資100多萬元，加上350萬元房貸，總負債約750萬元。最後因新遊戲成績不佳、資金鏈斷裂，只能解散公司。 「蛋總」在家做楊枝甘露。(取材自南方都市報)

公司關門後，蛋總將空蕩蕩的辦公室拍成影片上傳抖音，意外獲得關注，於是決定轉戰短影音與直播。他在深大北門天橋附近出攤，販售楊枝甘露等手工冷飲，並同步直播，打算用「擺攤+直播+短視頻」的模式，將網路流量變現。

從前指揮近百名員工，如今得自己準備飲料、招呼客人，身分轉換不小，但蛋總認為，與其待在家裡焦慮，不如先走出去。目前他已接到品牌帶貨與廣告合作，也有人找他洽談開店、遊戲開發教育等項目。面對外界質疑刻意博取流量，他直言：「我就博流量，因為流量能讓我翻身。」