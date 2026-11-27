曾身家千萬 深圳遊戲公司老闆破產 天橋下擺攤賣冷飲
曾是身家千萬的遊戲公司老闆蛋總，因業務失利背負約750萬元債務，現於深圳天橋下擺攤賣冷飲，並結合直播與短影音尋求東山再起。
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曾是身家千萬的遊戲公司老闆蛋總，因業務失利背負約750萬元債務，現於深圳天橋下擺攤賣冷飲，並結合直播與短影音尋求東山再起。
曾經是管理近百人、身家千萬的遊戲公司的老闆，如今卻在深圳街頭擺攤賣冷飲。中國一名40歲創業者「蛋總」，因公司倒閉背負約750萬元（人民幣，下同，約111萬美元）債務，從科技園半層樓的辦公室走到天橋下做生意，人生經歷大起大落。他坦言，擺攤無法還清債務，但希望先養活自己，再透過直播尋找翻身機會。
南方都市報報導，蛋總過去經營遊戲公司，曾推出恐怖解謎遊戲「山村老屋」，累積約6000萬至7000萬用戶，之後與字節跳動遊戲發行團隊合作推出「王藍莓的幸福生活」，一度登上蘋果應用程式商店排行榜第一名。公司團隊也從20、30人擴張至近百人，辦公室租下深圳科技園半層樓，風光一時。
但隨著遊戲市場紅利消退，防沉迷政策要求玩家實名認證，不少輕度遊戲用戶流失，廣告收入跟著下滑。公司嘗試轉型開發內購遊戲，也投資十多家線下連鎖店，卻都未達預期，現金流逐漸枯竭，「每天半死不活、每天焦慮，不知道什麼時候是個頭，總覺得還有機會翻身，反而愈陷愈深」。
蛋總透露，最高時網貸約300萬元、拖欠員工薪資100多萬元，加上350萬元房貸，總負債約750萬元。最後因新遊戲成績不佳、資金鏈斷裂，只能解散公司。
公司關門後，蛋總將空蕩蕩的辦公室拍成影片上傳抖音，意外獲得關注，於是決定轉戰短影音與直播。他在深大北門天橋附近出攤，販售楊枝甘露等手工冷飲，並同步直播，打算用「擺攤+直播+短視頻」的模式，將網路流量變現。
從前指揮近百名員工，如今得自己準備飲料、招呼客人，身分轉換不小，但蛋總認為，與其待在家裡焦慮，不如先走出去。目前他已接到品牌帶貨與廣告合作，也有人找他洽談開店、遊戲開發教育等項目。面對外界質疑刻意博取流量，他直言：「我就博流量，因為流量能讓我翻身。」
他原本經營遊戲公司，推出過《山村老屋》與《王藍莓的幸福生活》等熱門作品，團隊一度擴張到近百人，辦公室也租下深圳科技園半層樓，因此曾相當風光。 隨著遊戲市場紅利消退、防沉迷政策影響及用戶流失，廣告收入下滑；轉型與投資也未見成效，最後資金鏈斷裂，公司解散，總負債約750萬元。 他目前在深圳深大北門天橋附近擺攤賣楊枝甘露等冷飲，並同步直播、經營短影音，希望以「擺攤+直播+短視頻」把流量變現，先養活自己再尋找翻身機會。
精華 FAQ
他原本經營遊戲公司，推出過《山村老屋》與《王藍莓的幸福生活》等熱門作品，團隊一度擴張到近百人，辦公室也租下深圳科技園半層樓，因此曾相當風光。
隨著遊戲市場紅利消退、防沉迷政策影響及用戶流失，廣告收入下滑；轉型與投資也未見成效，最後資金鏈斷裂，公司解散，總負債約750萬元。
他目前在深圳深大北門天橋附近擺攤賣楊枝甘露等冷飲，並同步直播、經營短影音，希望以「擺攤+直播+短視頻」把流量變現，先養活自己再尋找翻身機會。
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