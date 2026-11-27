孫亞洲知道孫璽沒聽過他，一臉難以置信。(取材自新民周刊)

AI摘要 文章摘要整理： 前萬達副總裁孫亞洲卸任後參加熟齡戀綜，與地產圈高管同場互動引發話題，既有職場錯認的戲劇張力，也展現他在節目中的人氣與爭議。

中國戀愛綜藝節目「日落時分說愛你2」近日開播，找來多名50歲以上的熟男熟女談戀愛，令人意外的是，深得王健林器重的前萬達霸總孫亞洲也「下海」了。但更具戲劇性的是，同樣身為地產圈高管的合景泰富商業資管華東區上海悠方項目總經理孫璽，卻說不認識孫亞洲，節目一開播就火藥味十足。

新民周刊報導，孫亞洲2008年加入萬達，長期在集團體系內發展，深受王健林器重，2020年接替沈嘉穎，升任萬達商管集團副總裁，負責華南萬達廣場的招商與營運。不過，2026年初太盟入主珠海萬達後，萬達進行組織調整，孫亞洲也卸下職務。時隔數月，他沒有選擇繼續在商界曝光，反而登上熟齡戀愛實境秀，從商場上的霸總變成尋找第二春的男嘉賓。

節目中另一名地產圈人士陸璽，則是現任合景泰富商業資管華東區上海悠方項目總經理，在商業地產領域擔任要職。兩人同場參加節目，原本就已經頗有話題性，沒想到陸璽談起自己的商業地產管理工作時，似乎對孫亞洲並不熟悉。 陸璽是現任合景泰富商業資管華東區上海悠方項目總經理。(取材自新民周刊)

孫亞洲在節目採訪環節中難掩驚訝，反問：「他是（在）商業管理的企業嗎？那他沒聽說過我，我覺得有點……好像有點……」，錯愕的反應也讓節目戲劇效果拉滿。

不過，從商場轉戰情場，孫亞洲顯然還需要適應新角色。為了錄製節目，他事先研究戀愛技巧，但在一次高爾夫約會中，女方原本希望透過閒聊拉近彼此距離，他卻進入工作模式，不斷糾正對方的揮桿動作，把約會變成高爾夫教學，讓女方相當鬱悶。

但孫亞洲也有展現總裁式的細心與大方。他曾主動為落單的女生準備甜點，之後買早餐和咖啡時更是全場照顧，獲得不少觀眾好評。第一輪互動便拿下三張心動卡，心動率達75%，成為節目中人氣最高的男嘉賓。

值得注意的是，孫亞洲九個月前才卸下萬達商管副總裁職務，隨後轉身參加戀愛實境秀；陸璽目前雖仍在合景泰富擔任商業項目總經理，但合景泰富近年深陷債務危機，也不禁讓外界揣測，兩個地產大咖是打著相親的名號，嘗試觸碰新賽道。

戀愛綜藝「日落時分說愛你」第2季近日開播。(取材自新民周刊)