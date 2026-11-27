網傳中國標準化研究院發布的中國十大最宜居城市。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 網傳中國標準化研究院公布2026年宜居城市榜單後，引發網友熱議，並以4大AI評選結果交叉比對，顯示宜居標準因人而異。

網傳中國標準化研究院發布「2026全國十大宜居城市」名單，上榜的城市分別是北京、濟南、青島、深圳、成都、廣州、重慶、海口、貴陽及福州，消息一出馬上引起網友熱烈討論，還有人拉出「四大AI評選最宜居城市」名單對比，每座城市都有自己的擁護者，在網路上掀起論戰。

根據網傳資料，研究院的榜單出自「城市綜合發展指數報告（2026年）」，以36個直轄市、計畫單列市及省會、首府城市為評估樣本，依據環境、醫療、教育、交通、治安等47項指標進行量化評分。北京因文教醫療資源豐富、城市配套完善排名第一，濟南則憑藉山泉湖河交織的自然環境、老舊社區改造及健康服務位居第二，青島、深圳、成都分列第三、第四名。

但有網友隨即請出AI評比，向ChatGPT、DeepSeek 、騰訊元寶及豆包詢問中國最適合居住的城市，再將四份答案交叉比對，發現青島、蘇州、昆明和廈門普遍獲得極高認可。

從AI評比的宜居城市名單來看，ChatGPT較重視經濟發展與就業機會，將深圳列為前段班，北京、上海、廣州等一線城市也獲得推薦；豆包則偏好氣候舒適、空氣品質良好的海濱城市，點名廈門、青島、珠海及威海；DeepSeek與騰訊元寶則較著重整體生活條件，列出成都、杭州、蘇州及珠海等城市。

不論是網傳的中國標準化研究院報告，還是AI評比，各有各的點評標準，而對網友而言，宜居沒有絕對標準，有人看重工作機會，有人追求氣候宜人，也有人認為房價合理、生活步調自在才是真正的理想城市。

AI給出的「中國前十宜居城市排行榜」。（取材自微博）