目標2030年 廣東擬建成世界級港口群
廣東公布水運發展十五五規畫，目標2030年建成現代化水運體系並率先打造粵港澳世界級港口群，同步推進航道升級、港口擴建與綠色數智轉型。
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廣東公布水運發展十五五規畫，目標2030年建成現代化水運體系並率先打造粵港澳世界級港口群，同步推進航道升級、港口擴建與綠色數智轉型。
廣東省交通運輸廳24日發布消息稱，「廣東省水運發展十五五規畫」明確到2030年，基本建成高效便捷、經濟融合、綠色集約、數智賦能、安全韌性的現代化水運體系，率先建成粵港澳世界級港口群。
中新社報導，在打造世界級港口群方面，該規畫提出構建以珠三角港口集群為核心，粵東、粵西港口集群為發展極的「一核兩極」港口佈局。建設粵港澳大灣區世界級港口群，增強廣州港、深圳港兩大國際樞紐港功能，建設世界一流強港及全球航運樞紐，加快其他港口提升樞紐能級、運行效率和服務品質。
與此同時，提升專業化碼頭和公共基礎設施服務能力，推進港航基礎設施更新改造。推進廣州港南沙港區五期、深圳港鹽田港區東作業區集裝箱碼頭一期、廣州港20萬噸級航道及二期、深圳港西部港區出海航道二期等項目實施。
在打造現代化高等級航道網方面，上述規畫提出加強珠三角高等級航道網的輻射延伸，有序推進西江航運幹線、北江、東江、韓江等航道擴能升級，推進船閘等通航設施提級擴容，強化高等級航道網骨幹通道功能，提升江海直達與聯運能力。
在加快數智化升級和綠色化轉型方面，規畫以西江、北江和珠三角高等級航道網等為重點，建設航道智能感知網。
規畫提出，加快港口數智化升級，推進港口碼頭綠色化更新改造及零碳碼頭建設，推動內河電動、甲醇動力船舶全場景應用、全鏈條支撐、高標準發展，打造零碳水路的運輸通道。
規畫明確提出，到2030年要基本建成高效便捷、經濟融合、綠色集約、數智賦能、安全韌性的現代化水運體系，並率先建成粵港澳世界級港口群。 方案採取「一核兩極」布局，以珠三角港口集群為核心，粵東與粵西港口集群為發展極，同時強化廣州港、深圳港兩大國際樞紐港功能，帶動整體提升。 規畫將推進廣州港南沙港區五期、深圳港鹽田港區東作業區等項目，並升級西江、北江、東江、韓江等航道，同時建設航道智能感知網與零碳碼頭。
精華 FAQ
規畫明確提出，到2030年要基本建成高效便捷、經濟融合、綠色集約、數智賦能、安全韌性的現代化水運體系，並率先建成粵港澳世界級港口群。
方案採取「一核兩極」布局，以珠三角港口集群為核心，粵東與粵西港口集群為發展極，同時強化廣州港、深圳港兩大國際樞紐港功能，帶動整體提升。
規畫將推進廣州港南沙港區五期、深圳港鹽田港區東作業區等項目，並升級西江、北江、東江、韓江等航道，同時建設航道智能感知網與零碳碼頭。
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