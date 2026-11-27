新能源車被曝18個月速成、邊測試邊上市。（取材自大風新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 報導指新能源車為搶上市大幅壓縮驗證流程，甚至邊測試邊銷售，從剎車失靈到量產品質落差，都凸顯消費者安全風險與監管壓力。

傳統汽車工業體系的開發周期需要36個月，可在新能源浪潮下，卻被極限壓縮到只剩一半，甚至「邊測試邊上市」，這樣的速成車真的能為用戶的安全負責嗎？

大風新聞引述鳳凰周刊報導，有新能源車企試車員爆料稱，其親歷了測試一輛還沒上市的新能源車，踩下去踏板是空的，最後靠手剎才一點點停下。剎車為何失靈，不得而知，廠裡會不會解決，也不得而知。而傳統車企新車至少驗證三年、各種極端測試的做法，在他們廠被壓縮到18個月。

而另一名在兩家車企的車輛質量部門幹過的員工則直言，曾遇到保險 槓耐久實驗失敗，要從頭再來，但新車上市已經定了，於是研發經理竟拍板，「邊上市邊測試」，這根本就是在拿消費者當試車員了。甚至有車企為了搶時間，選擇把一部分測試交給計算機，用AI輔助生成測試場景、加速仿真迭代，但這根本就是投機取巧，所有人都清楚，這和實車跑出來的真實工況並不一樣。

據報導，這種妥協還滲透進了生產製造環節，面對整車強檢，基本都是壓著國標合格線走，而第三方檢測靠數據和實驗，於是送檢樣車就會照著報告「做出來」，可量產後可能就會為了降本，更換供應商。如今監管部門的抽檢方式也從車企送貨上門變為去4S點買市售車，恰恰說明，監管部門知道，送檢的品質和量產的可能不是一回事。

報導稱，在消費端，有車主提車100天就遭遇中控黑屏，各種維修十多次不見好，廠家卻拒絕退換，理由是故障「不屬於嚴重安全性能故障範疇」，智能車卻在嵌套傳統燃油車時代的免責邏輯，顯然並不能讓人信服。而業內人士直言，這就是「軟件未收斂就搶跑上市」的後果。

2026年中國汽車論壇上，速成車概念被提出並成為行業熱詞，8月有知名車企董事長發文駁斥，稱開發時間短時高效，不是速成。到底是高效還是速成，一線從業者的感受可能更能說明問題。

10月11日，人民日報發文稱，四部門聯手對「速成車」說不，矛頭直指刪減實車驗證流程的行業弊病，彼時價值百萬的尊界V800正因剎車踏板支架斷裂陷入輿論漩渦。