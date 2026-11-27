中國隊球員鄺兆鐳（右）在比賽中射門得分。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： U17國足在世少賽末輪8：0擊敗斐濟，靠最佳小組第三名資格時隔21年重返淘汰賽，球員敢拚敢攻的表現也讓球迷振奮。

北京時間27日凌晨，U17國足在U17世界盃 （世少賽）小組賽第三輪比賽中8：0擊敗斐濟隊，以3戰1勝1平1負成績鎖定晉級資格，這是U17國足時隔21年再次打進世少賽淘汰賽，亦為中國男足國字號在世界大賽 決賽圈久違的小組出線勝利。消息傳來，大批球迷和網民樂翻，不少球評認為，此役中又看到中國年輕球員在國際舞台敢對抗、敢進攻的面貌，這場勝仗也打破國足長期以來戰績不佳的低迷，趙松源等球員的表現，證明國內青訓仍有好苗子。

據北京日報報導，本場比賽前，U17國足兩戰僅積1分，但由於世少賽12個小組中，除了每組前兩名可直接晉級外，還有8個成績最好的小組第三也能晉級。而截止中國隊比賽前，已經確定有四個小組的第三名分數不足4分。因此，末輪中國隊只要擊敗斐濟隊，就能直接鎖定晉級資格。

中國隊球員萬項（中）慶祝進球。（新華社）

面對這樣一場必須獲勝的比賽，U17國足主帥浮嶋敏賽前就表示，球隊需在開場就占據主動，他派出了和上一場2：2戰平摩洛哥隊一樣的首發陣容，為的就是先聲奪人。而這樣的戰術果然有效，開場僅3分鐘，趙松源就包抄推進空門，為中國隊取得領先。此後，鄺兆鐳、萬項又分別在第22分鐘和第28分鐘進球，將比分改寫為3：0。第32分鐘，萬項右路殺入禁區，晃倒門將後橫推製造烏龍，中國隊半場就以4：0領先。

下半場，U17國足做出人員調整，張君豪、劉致成、金俊虎換下金昱成、南子勛、周雨諾，攻勢不減。第58分鐘，趙松源底線靈巧轉身突破，倒三角回傳，鄺兆鐳鏟射破門梅開二度，中國隊5：0領先。第65分鐘，中國隊打出前場配合，鄺兆鐳傳中，張君豪頭球破門，中國隊6：0領先。第72分鐘，萬項包抄推射空門完成雙響；第85分鐘，萬項助攻替補登場的梁仕宇破門。最終，U17國足8：0完封斐濟隊。

而在同組另一場比賽中，西班隊2：0擊敗摩洛哥隊，中國隊因此以1個淨勝球的劣勢排名小組第三，但他們仍鎖定8個成績最好的小組第三名額，成功晉級。

這是國少隊繼1985、2005年後，隊史第三次打進世少賽淘汰賽，時隔21年再度出線。鄺兆鐳、萬項、趙松源這批球員受到關注，證明國內青訓有可挖掘的好苗子。

U17國足戰勝斐濟。（取材自國際足聯官網）