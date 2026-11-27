博士夫妻養出倒數第一兒子，衝上熱搜。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 一對博士夫妻雖努力為兒子營造學習環境，孩子成績卻長期倒數，父親從焦慮到放下，轉而接受差異並支持孩子發展手作特長，引發網友共鳴。

這兩天，#博士夫妻養出倒數第一兒子#話題衝上熱搜。當事人說，開始不信邪後面釋然了，只能勸自己放下。網友熱議，稱被安慰到了。

潮新聞報導，一位在高校教書的博士父親表示，「我和我愛人都是博士，但我家大兒子經常考倒數第一，後來我也慢慢習慣了。」

他說，兒子一年級時，他把家裡客廳布置成書房，還買了一張數米長的大桌子。他一直坐在書桌旁寫作，期待兒子也一樣能靜下心來學習，但三、四年過去，孩子卻很少在書桌上寫作業，成績也是常常倒數。

「很多人都說，你這個當父親的不稱職。」他說，已經給孩子創造好的學習條件，「甚至一、二年級的時候，我經常因為孩子的成績失眠。給孩子的班主任打電話，甚至給我自己的高中班主任打電話尋求幫助。」

他說，自己小時候是在麻將桌邊長大的，放學先寫作業的習慣全靠自己養成，「榜樣、環境、書房，我們能給的都給了。」他說，但效果還不如兩個不識字的老人帶出來的孩子好。

原來，他聽到別人說自己的孩子學習不好，還很不以為然，認為「沒有教不會的學生，只有不會教的家長，都是家長在推卸責任」。後來到三年級，面對兒子的成績，他只能勸自己慢慢放下。

後來，這位爸爸復盤了自己的學習之路，他覺得自己學習動力來源於「恐懼」，比如怕成績不好找不到工作、結不了婚等等，但現在孩子身上卻不會有這種恐懼了，「我也不希望這種恐懼再移植到我兒子身上。」

於是，他開始支持不再強求孩子複製父母路徑，轉而關注其鋸木頭、做手槍、做航空母艦等手工特長。每周末帶兒子做木工，希望孩子以後順著特長朝木工、陶瓷、玉雕等實踐性職業方向發展。

他說，孩子的媽媽從清華大學的博士後出站後，才發現自己不適合做學問，「那我們憑什麼要求一個不到十歲的孩子，現在就活得特別明白呢？」

據報導，這位爸爸的育兒經歷，引起很多網友的共鳴。

一位來自山東的網友在錢江晚報教育公眾號「升學寶」後台留言：「俺也是陪伴孩子寫作業，甚至三到五年級的英語單詞、句子，我比他讀得都熟練，白搭，該不及格還是不及格，數學和英語，我也知不道說啥了，心累。」

「剛開完家長會，感受孩子一個人坐在最後一排，沒有同桌的感覺。因為學習不好，加上亂，從一年級開始就沒有同桌。一直覺得自己從小學習不算差，哥哥也還不錯。怎麼可能生個老二就成讀寫障礙了？三年級了，各科老師都勸我放下，不要在學業上要求孩子了，讓他按照自己喜歡的方向去發展吧。」另一位家長說。

也有很多爸媽說這個爸爸的案例很好地安慰到了自己：「看完這篇文章，心裡舒服一些了。」