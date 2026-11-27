12個人住一間毛坯房。（取材自正在新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 三隻松鼠被爆員工宿舍12人擠住、環境髒亂且設備簡陋，與招工宣傳差距極大，引爆輿論批評；公司隨後致歉，稱將立即整改。

中國百億級（人民幣，下同，約15億美元）營收規模的零食品牌企業三隻松鼠，被員工爆料在招工宣傳時稱宿舍免費入住且設施齊全，但他入住後發現，12個人擠在一間接近毛坯房的房間，長條水泥水池、汙漬明顯，洗衣機還需要掃碼付費。情況被披露後登上熱搜，引來網民怒批「不把員工當人看」，嘲諷乾脆改名「三隻老鼠」並揚言抵制。輿論發酵後，公司發出致歉聲明承諾整改。

據正在新聞報導，三隻松鼠總部位於安徽蕪湖，11月25日，有三隻松鼠員工反映，稱公司宿舍條件差，疑是廠房改造。網傳圖片顯示，一房間內擺放12張上下鋪床位，洗漱間是毛坯水泥地。住在此處的員工朱先生表示，網傳圖片屬實，他剛入職三隻松鼠，目前住在12人間宿舍裡，同批約百人入住。

朱先生說，他們住的宿舍外觀是廠房，朱先生懷疑這是閒置廠房改造的宿舍，最讓他難以接受的是宿舍髒亂且設備差，地面為水泥地坪，整體接近毛坯狀態。飲水機旁擺放著大量垃圾無人處理，也沒有垃圾桶；洗漱間門口放置兩台洗衣機，需要付費使用，45分鐘需付費4元，與公司當初宣稱的免費入住以及「兩室一廳公寓」差很大。

飲水機旁擺放著大量垃圾無人處理。（取材自正在新聞）

26日，媒體詢問三隻松鼠投資者關係工作人員對此表示，暫不清楚相關情況，並指企業一般會為員工安排公租房或公寓。

相關話題持續在網上發酵，大批網民留言表達對三隻松鼠的憤怒並揚言抵制：「再也不買任何不把員工當人的企業的任何產品」、「真不把員工當人看！心裡滿腔怒火的人生產製作出來的東西能吃嗎」、「不把員工當人的企業，必須抵制她的產品」、「太惡心了，這種企業竟然是個生產食品的企業」、「乾脆改名叫三隻老鼠」、「真的成了三隻耗子」。

26日晚，三隻松鼠發表致歉聲明表示，經核查，網傳視頻所涉宿舍是該公司旺季用工人員周轉宿舍，為年貨節期間臨時啟用，確實存在設施配置簡陋等問題，對此深表歉意。公司已立即對相關人員進行妥善轉移安置，確保居住條件符合標準，將以實際行動整改到位，切實改善員工居住條件。不過這項聲明仍引來不滿，認為「臨時」不能成為降低基本居住標準的擋箭牌。

有評論指出，部分中國年輕人近年對三隻松鼠的消費態度出現分歧，早期「萌文化」與品牌光環已不如以往吃香，加上注意性價比，三隻松鼠靠品牌溢價支撐的傳統零食模式面臨挑戰。有消費者表示，如今再看到該公司員工宿舍衛生條件如此之差，更擔心其生產環境的衛生狀況，進而影響購買意願。

員工宿舍內部畫面。（取材自正在新聞）