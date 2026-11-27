當地時間11月23日，2026年U17男足世界盃（世少賽）H組小組賽中，中國隊2比2戰平摩洛哥隊。圖為中國隊球員趙松源在比賽中。（新華社）

▲ 影片來源：YouTube平台＠DavidMcclure-r3w（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

AI摘要 文章摘要整理： 17歲中國前鋒趙松源在U17世界盃表現搶眼，憑藉身高、技術與進球能力爆紅，並被外界視為有望登陸歐洲的潛力新星。

中男足國家隊的最年輕球員趙松源，17歲、身高1.94米，被譽為「伊布拉希莫維奇」（瑞典 傳奇足球員）。他目前仍在讀高中，沒加入任何職業俱樂部。趙松源在U17的比賽，在外網播放破百萬次，已有外國球探將他列為重點觀察對象，也有有網友開始封他是「中國哈蘭德」。

綜合媒體報導，過去幾天，年僅17歲的中國前鋒在卡塔爾舉行的U17世界盃 上嶄露頭角，中國隊時隔21年重返這項賽事。儘管球隊以0-5慘敗給西班牙，但這位年輕球員已經展現不俗的潛力。前幾天，在與摩洛哥的比賽中（2-2戰平），他更是大放異采，梅開二度，榮膺全場最佳球員。

在球隊8-0大勝斐濟的比賽中，他再次破門得分。趙松源身高1.94米，擁有與其身高不符的驚人靈活性和技術能力。他能夠在狹小空間內突破防守，左右腳技術均衡，尤其擅長利用身體優勢。在對陣「阿特拉斯雄獅」的比賽中，他打入的首粒進球充分展現了他的全面技術。在前場斷球後，他晃過數名防守隊員，用左腳完成射門。隨後，他又展現了出色的終結能力，一腳凌空抽射破門，險些上演帽子戲法。這些特點已經讓他被中國媒體拿來與「伊布拉希莫維奇」（Zlatan Ibrahimović，瑞典前職業足球員，司職前鋒，曾任瑞典國家足球隊隊長，2023年6月退役後擔任AC米蘭顧問）相提並論。

除足球天賦外，趙松源的家庭背景才是真正引人注目之處。他於2009年4月7日出生於北京，父親曾是足球運動員，母親曾是排球運動員。趙松源目前沒有簽約任何職業俱樂部。小學畢業後，他沒有選擇進入青訓營，而是繼續在清華大學附屬中學就讀。

趙松源白天上課，下午進行訓練，周末他的父親還會為他安排額外的訓練。自2024年起，他便代表中國U15國家隊出戰。在U17亞洲杯預選賽中，他表現出色，5場比賽攻入11球，其中包括對陣文萊的6粒進球。去年5月，他在決賽對陣日本的比賽中取得進球（最終中國隊2-3落敗）。此外，他還在與阿森納和勒沃庫森青年隊的友誼賽中有所斬獲。去年9月，在未參加過任何職業比賽的情況下，年僅17歲零170天的他便在對陣馬爾代夫的比賽中出場，成為中國國家隊歷史上最年輕的成年國家隊成員。

趙松源不僅球技精湛，而且在足球界也擁有著一套獨特的訓練方法。趙松源總是隨身攜帶筆記本，記錄他的戰術觀察、繪製比賽計畫草圖並分析自己的跑位。他尤其詳細地記錄了各種有效的逼搶方法，而這種方法在對陣摩洛哥的比賽中發揮關鍵作用。他的「魔法筆記本」的一些照片甚至在社交媒體上流傳開來。他很快就會引起歐洲俱樂部的關注。

據新浪體育報導，儘管他尚未簽署第一份職業合同，但已有幾家機構密切關注著他的發展。這位在中國已備受矚目的球員，加盟歐洲俱樂部的前景正逐漸變為現實。

中國隊球員趙松源（左前）與摩洛哥隊球員阿法斯（右）在比賽中拚搶。（新華社）