AI摘要 文章摘要整理： 中國正加速布局6G與低軌衛星通訊，目標2030年建成新一代網路，推動空天地海一體化覆蓋並帶動低空經濟、智慧交通與產業升級。

中國6G時代要來了，中國工信部、國家網信辦、國家發改委26日發布方案，提出到2030年建成覆蓋範圍完善、性能領先的新一代通訊網路，適時展開6G網路建設。

6G理論速率約為5G的50至100倍‌，但6G真正的價值不只是快‌，更關鍵的是時延降至0.1毫秒（5G的十分之一）、空天地海一體化覆蓋、基地台能像雷達一樣感知環境等先進功能。

中國才剛建設完5G網路，現進一步加速布局「6G＋低軌衛星」的空天地海一體化通訊，民眾將告別訊號死角，手機可直接切換衛星網路，無論身處深山、遠洋或高空航班都能穩定上網；其次，低空經濟與智慧交通將全面普及，讓無人機外送、自動駕駛汽車及空中計程車能精準避障調度；居家照護機器人將更輕巧聰明；偏鄉遠距精準手術成為日常。

該方案提出到2030年建成新一代通訊網路，適時展開6G網路建設，低軌衛星網路系統基本建成，國際海底及陸地光纜布局持續優化，工業物聯網、車聯網等融合網路實現規模化發展，產業生態更加完善。

新華社指出，新一代通訊網路是以5G｜Ａ／6G、萬兆（10Gb）光網、衛星網路等為核心基礎，以天地一體、雲網融合、智慧敏捷、綠色低碳、安全可控為特徵的智慧化綜合性數位資訊基礎設施。

實施方案統籌推進基礎網路、空間網路、國際網路、融合網路建設，明確積極推進擴大5G｜Ａ網路覆蓋範圍，加快骨幹網路升級，推動高中低軌衛星系統協同發展，統籌規畫部署「北斗+五Ｇ」基礎設施，推動算力、模型和應用協同向海外市場發展。

實施方案提出，加快推進6G、衛星網路、超高速光通信、算網融合等標準研製，加強深空、深地、深海、遠海場景技術探索，深化腦機接口、具身智能、智能網聯汽車與新一代通訊網路融合發展。

上觀新聞報導，2026年6G發展大會近日在上海市松江區舉行。開幕儀式上，6G創新發展部省協同試點同步啟動，北京、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、湖北、廣東八省市納入試點。6G部省協同試點將圍繞新型終端、關鍵晶片器件、儀器儀表、衛星網路等6G關聯產業，加強投入於沉浸式通信、工業製造、低空經濟、海洋經濟等潛在應用場景。