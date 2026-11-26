遊客拍攝到的動物園內的老虎。（取材自縱覽新聞／張女士供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 湖南岳陽一座廢棄遊樂場內的私人動物園，由68歲母子日夜照料近200隻動物，引發網友關注；園方稱營運受糾紛影響，但目前仍正常開放。

湖南岳陽一座荒廢多年的遊樂場裡，藏著一座動物園。68歲的魏秀雲和37歲的兒子，每天照料近200隻動物，兩人每月合計只領2000元(約300美元)。談到為何不離開，她說：「不管能不能賺到錢，動物都是有血有肉的生命，還有國家保護動物，不能說扔就扔。」

縱覽新聞報導，這座名為「動物萌寵園」的動物園，位於岳陽市君山區荒廢多年的洞庭湖歡樂世界內。近來短視頻博主的探訪影片中，遊樂設施落滿灰塵，母子倆在廢墟間餵養老虎、狗熊與鹿，打動不少網友，紛紛表示要買票支持。園內成人票價20元，未成年人10元。

動物萌寵園正門。（取材自縱覽新聞／張女士供圖）

動物園內的猴子。（取材自縱覽新聞／張女士供圖）

洞庭湖歡樂世界2018年開園，總投資5.5億元。其官方帳號最後一次更新停在2025年1月28日，通知摩天輪、過山車等設施暫停開放。

魏秀雲是黑龍江人，來到動物園第5年。起初有6名員工，後因營收困難發不出薪水，同事陸續離開。園內現有近200隻動物，她說歡樂世界停業後用電不穩，一次斷電導致需恆溫飼養的蛇與鱷魚未能存活。母子倆吃住都在園內，每天清晨5時半起床打掃、投餵，傍晚閉園後再餵一輪，忙到晚上7點。

她說，前兩年遊客稀少，收入只夠吃喝；今年5月起客流增加，周末一天有一二百人，兩人每月合計才領得到2000元。針對網傳「老闆跑路」的說法，她澄清動物園與歡樂世界是不同經營主體，飼料與獸醫都由老闆楊先生安排，母子不必負擔費用。

岳陽市君山區文旅部門表示，動物園屬私人運營，運營方與原歡樂世界投資方存在糾紛，相關部門已介入協調，目前園內運營暫無異常。君山區林業局稱，動物園設立之初手續、資質齊全，會定期前往檢查。

68歲的動物園管護人魏秀雲。（取材自縱覽新聞／張女士供圖）