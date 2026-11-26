湖南廢棄遊樂場內藏動物園 68歲母子在廢墟餵養200動物
湖南岳陽一座廢棄遊樂場內的私人動物園，由68歲母子日夜照料近200隻動物，引發網友關注；園方稱營運受糾紛影響，但目前仍正常開放。
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湖南岳陽一座廢棄遊樂場內的私人動物園，由68歲母子日夜照料近200隻動物，引發網友關注；園方稱營運受糾紛影響，但目前仍正常開放。
湖南岳陽一座荒廢多年的遊樂場裡，藏著一座動物園。68歲的魏秀雲和37歲的兒子，每天照料近200隻動物，兩人每月合計只領2000元(約300美元)。談到為何不離開，她說：「不管能不能賺到錢，動物都是有血有肉的生命，還有國家保護動物，不能說扔就扔。」
縱覽新聞報導，這座名為「動物萌寵園」的動物園，位於岳陽市君山區荒廢多年的洞庭湖歡樂世界內。近來短視頻博主的探訪影片中，遊樂設施落滿灰塵，母子倆在廢墟間餵養老虎、狗熊與鹿，打動不少網友，紛紛表示要買票支持。園內成人票價20元，未成年人10元。
洞庭湖歡樂世界2018年開園，總投資5.5億元。其官方帳號最後一次更新停在2025年1月28日，通知摩天輪、過山車等設施暫停開放。
魏秀雲是黑龍江人，來到動物園第5年。起初有6名員工，後因營收困難發不出薪水，同事陸續離開。園內現有近200隻動物，她說歡樂世界停業後用電不穩，一次斷電導致需恆溫飼養的蛇與鱷魚未能存活。母子倆吃住都在園內，每天清晨5時半起床打掃、投餵，傍晚閉園後再餵一輪，忙到晚上7點。
她說，前兩年遊客稀少，收入只夠吃喝；今年5月起客流增加，周末一天有一二百人，兩人每月合計才領得到2000元。針對網傳「老闆跑路」的說法，她澄清動物園與歡樂世界是不同經營主體，飼料與獸醫都由老闆楊先生安排，母子不必負擔費用。
岳陽市君山區文旅部門表示，動物園屬私人運營，運營方與原歡樂世界投資方存在糾紛，相關部門已介入協調，目前園內運營暫無異常。君山區林業局稱，動物園設立之初手續、資質齊全，會定期前往檢查。
因為短視頻博主拍到荒廢設施與母子餵養老虎、狗熊、鹿等畫面，形成強烈反差，吸引許多網友關注，甚至有人表示要買票支持。 兩人每天清晨5時半起床打掃、投餵動物，傍晚閉園後再餵一輪，還要處理園內清潔與日常照料，幾乎吃住都在園內，工作忙到晚上7時。 君山區文旅部門表示，動物園屬私人運營，與原歡樂世界投資方有糾紛，相關部門已介入協調；林業局則稱其設立初期手續齊全，並會定期檢查。
精華 FAQ
因為短視頻博主拍到荒廢設施與母子餵養老虎、狗熊、鹿等畫面，形成強烈反差，吸引許多網友關注，甚至有人表示要買票支持。
兩人每天清晨5時半起床打掃、投餵動物，傍晚閉園後再餵一輪，還要處理園內清潔與日常照料，幾乎吃住都在園內，工作忙到晚上7時。
君山區文旅部門表示，動物園屬私人運營，與原歡樂世界投資方有糾紛，相關部門已介入協調；林業局則稱其設立初期手續齊全，並會定期檢查。
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