真金描繪的廣彩瓷。（取材自九派新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 川普談及深圳吃到的中國菜時提到「漂亮的帽子」，一度引爆中國網友瘋猜菜名；但依現場實錄與美媒報導，這句話更可能是在叫下一位戴紅帽的來賓。

美國總統川普 結束亞太經合會（APEC ）行程從廣東深圳返回美國後，多次在公開場合表達對中國行的念念不忘，近日他被問及喜歡什麼中國菜時，他表示「（在深圳）我吃到了很棒的中國菜，但不知道叫什麼。」接著又說了句「（那道菜）還配了漂亮的帽子」。這句話傳回中國，隨即引來全網猜測究竟是哪道「戴了帽子」的中國菜讓川普如此喜愛。不過經中國媒體追到最後，發現這場「全民猜菜」可能源於一場誤會，「大家都白猜了」。

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據觀察者網報導，當地時間11月22日晚，川普在維吉尼亞州 的一家高爾夫俱樂部為加密貨幣投資者舉辦晚宴，其間向現場來賓展示了自己在深圳的照片。被來賓問及最喜歡什麼中國菜時，川普回答說：「我想我喜歡中國菜。你知道嗎？（在深圳）我吃到了很棒的中國菜，但不知道叫什麼。不過，真的很好吃。」

川普緊接著說了一句「With the beautiful hat, please」。在一些報導中，這句話被譯為「（那道菜）還配了漂亮的帽子」。

脆皮燒鵝曾被猜是讓川普念念不忘的「帽子菜」。（取材自九派新聞)

川普這句話引來中國全網瘋猜川普喜歡的「帽子菜」究竟是哪道？有人猜測「帽子」是砂鍋的蓋子；多名參與晚宴烹飪的大廚猜測，是廣府點心三拼盛放點心的蒸籠形似「帽子」；有網友猜是青橄欖燉花膠湯燉盅帶蓋，蓋子形似帽子；有美食記者推測，鵬城迎賓冷盤上菜時扣著的帽子造型瓷器蓋。「川普惦記的那道菜全網猜瘋了」幾天霸榜熱搜。

不過，根據美國國會新聞網站Roll Call整理的現場講話實錄，在川普說完「漂亮的帽子」後，下一名來賓隨即提出了一個有關AI（人工智慧）的問題。川普抬起右手指向前方，而緊接著開口提問的，恰恰是位於上一名提問者右側、一名頭戴紅色帽子的來賓。

報導認為，由此來看，川普這句話更可能是在招呼下一名提問者，即「請那位戴著漂亮帽子的人提問」。中國網民苦苦尋找的那頂「帽子」，可能就在這名來賓的頭上。

幾家美國媒體對這場晚宴的報導，也為這一可能提供了佐證。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）23日援引川普有關中國菜的回答時，引語止於「真的很好吃」。「華盛頓郵報」在描述晚宴現場時還特別提到，至少有一名來賓戴著紅色帽子。

川普提到「漂亮帽子」時，抬起右手指向前方，右側恰有一名頭戴紅帽的提問者舉手示意。（取材自觀察者網）

不過，觀察者網認為，儘管這道「戴帽子」的中國菜可能並不存在，但川普對深圳之行的好感倒是情真意切。

「帽子菜可能是誤會」傳出後，引來大批中國網友群嘲和留言自我調侃：「哦，我還以為是紅燒甲魚呢」、「此貌非彼帽」、「感覺真的是草台班子和各種擦邊」、「殺豬菜」、「原來如此」、「八寶飯吧？老外喜歡吃甜的」、「這個問題糾結半天無聊不？」。