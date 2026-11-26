飲水機上的紙條。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 廣州一間工廠飲水機旁貼出辱罵式字條，雖稱為禁止泡麵與用餐，但因用詞低俗引發爭議，廠方已介入處理並要求員工檢討。

廣州一家工廠的飲水機旁被人貼了一張字條，寫著「禁止使用飲水機泡麵 、吃飯，餓了左轉坑裡有熱乎的」。字條遭網友發文後，廠方25日回應，貼字條的是5樓倉庫一名工作人員，內容確實不妥，已對其批評教育，並要求寫下書面檢討。

極目新聞報導，發帖網友表示，他到廣州市某工廠5樓，想在衛生間門外洗手台上的飲水機接水，看到字條後心裡很不是滋味。照片水印顯示，拍攝時間為11月23日下午。

記者24日上午聯繫廠方，工作人員表示已注意到網友貼文，認為字條上的話確實不對，正在調查。

25日下午，廠方表示，調查發現字條是5樓倉庫一名工作人員自行張貼，廠方已對其批評教育，該員工也寫了書面檢討。字條貼出後不久便被撕掉。

廠方工作人員在電話中轉述該員工的書面檢討稱，貼告示的本意是規範飲水機使用，避免有人泡麵、吃飯造成設備損壞與環境髒亂，但自己一時圖省事，沒有斟酌用詞，寫下低俗、不當的文字。他也表示，身為管理人員，發布告示應當文明規範，不該用玩笑式的話語警示員工。

報導指出，有網友批評，「餓了左轉坑裡有熱乎的」不是幽默而是缺乏基本的尊重。也有網友稱，管理有邊界，尊重更不該缺席。