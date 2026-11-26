14歲的朱棣文入圍清華大學「數學領軍計畫」。（取材自湖北日報）

AI摘要 文章摘要整理： 14歲的華中師大一附中學生朱棣文憑藉早讀原版數學書與主動補強能力，入圍清華丘成桐數學領軍計畫，成為罕見低齡亮點。

由菲爾茲獎得主丘成桐領銜的清華大學「丘成桐數學科學領軍人才培養計畫」，是中國中學數學拔尖人才選拔與培養的最高等級賽道之一。近日，年僅14歲的華中師範大學第一附屬中學卓越書院九年級學生朱棣文入圍了該計畫，2027年該計畫第一批次全國不超過100人入圍，其中初三生極少，朱棣文是該批次中罕見的低齡入圍群體。他小學期間就開始讀大學英文版教材等的經歷，也上了熱搜。

據湖北日報報導，朱棣文引發關注還有一個原因，就是他與1997年諾貝爾 物理學獎得主、美籍華裔 科學家朱棣文同名；他的學習經歷也是關注焦點。

走進朱棣文所在班級的實驗室，一本英文原版「抽象代數」已經被翻得捲了邊，他拿起書，一邊閱讀，一邊在紙上演算。小學五、六年級時，他就開始主動尋找高中、大學數學教材當作課外讀物。「當時有位麻省理工的教授出版了一本關於線性代數的書，我聽說寫得很好，就買了一本，一看就津津有味，不知不覺就看完了。」

自幼兒園起學習英語的經歷，讓他能夠比較順暢地閱讀國外數學原版書，偏愛原版的原因是：「沒有翻譯過的原版書，能更好地反映作者的想法。」

朱棣文的數學教練原昊表示，剛進入卓越書院時，教練組就發現朱棣文已經開始閱讀大學的數學分析，而那時他甚至還沒有完成高中數學課程的學習。而且，遇到看不懂的內容，他不會輕易跳過，而是回過頭來補習相關知識，直到弄明白為止。原昊認為，這種主動思考、追根究柢的習慣，是他數學學習中的一大優勢。

今年1月，在2025ICCM全國丘成桐少年班年終峰會上，朱棣文獲得最高獎項金獎，本屆峰會上僅有6名學生獲此殊榮。

而入圍清華大學「數學領軍計畫」，並非一帆風順。今年8月底，清華大學求真書院發布新版考試大綱，與以往相比，拓撲、統計、數值計算、物理等內容大幅增加，不少知識此前朱棣文從未接觸過。教練組隨即調整訓練計畫。面對龐大的考綱，考前三周開啟「追趕模式」，他和老師們利用考前四周集中完成了4本教材的學習。

考場上，他也經歷過心態起伏。考完數學一，他覺得自己發揮不好，沒想到最後查分時，發現是發揮最好的一場。考完二試，聽到其他考生議論「題目太簡單」，他一度有些心慌，父親提醒他不要被別人的評價影響，要穩住自己的節奏，他很快調整狀態，繼續投入後續考試。

朱棣文坦言，備考期間壓力不小。至於如何緩解，他的回答有些出人意料：「面對壓力，最重要的就是扛過去。有壓力不是壞事，壓力會迫使人前進。」