陳景福說自己不是混血，是土生土長的瀋陽人。（取材自白鹿視頻）

AI摘要 文章摘要整理： 因外貌神似胡歌走紅的瀋陽商場保潔大叔陳景福宣布辭職，稱頻繁被拍影響工作且心有歉意，否認已簽MCN，未來不排除繼續做保潔。

因撞臉男星胡歌 而火遍全網的瀋陽商場高顏值保潔大叔陳景福，11月25日宣布辭職。他表示，走紅後頻繁被圍觀、拍照，總耽誤上班，讓他心裡過意不去；拿人家的工錢，不能給人留下麻煩。對於有網友質疑他辭職後準備開直播帶貨，陳景福表示，他暫未簽約MCN公司，至於以後，「興許還繼續幹保潔」。

據錢江晚報報導，今年55歲的陳景福此前因一段工作視頻意外走紅，有人說他撞臉胡歌、高偉光等男演員。早前，陳景福接受媒體採訪時曾表示：「找來簽約和開直播的也都有，我現在還是想幹好本職工作。」

瀋陽高顏值保潔大叔陳景福決定辭職。（取材自白鹿視頻）

11月25日，陳景福通過視頻宣布辭職，他在接受指尖新聞採訪時表示，他辭職主要是因為走紅後頻繁被圍觀、拍照，總耽誤上班，心裡過意不去，覺得拿著工資沒法安心幹活。離職之前，他承諾站好最後一班崗，等公司找到接手的人、把手頭活交接清楚再離開。

不少網友獲悉他決定辭職，有人表示心疼，「鏡頭天天圍著拍，掃帚都沒空拿」；有人則質疑他「剛火一點就飄」、「急著去割韭菜了。」

對此，陳景福表示，他暫未簽約MCN公司，辭職後打算先回家看看母親，在離家近的地方找活幹，之後「興許還繼續幹保潔」，也想多拍瀋陽、本溪宣傳家鄉。

此前，11月3日，白鹿視頻採訪陳景福，他稱年輕找對象那會兒被嫌長得醜，那會兒太瘦了，「120斤左右，那時候算是不好看的人」，當時比自己小三四歲的同齡人都已經結婚了，自己還在打光棍，「給我父母急完了」，到處託人給自己找對象，到了25歲才結婚。

據了解，其少年時考500多分都沒考上中專，機緣巧合下學廚，第一個月工資只有100元人民幣。對於外界猜測他是混血，陳景福表示，他是土生土長的瀋陽人，眼窩深邃遺傳母親，鼻子隨父親。