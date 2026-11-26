小鵬高階通用人形機器人IRON上台演講，能自主思考還能幽默互動。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 小鵬發表人形機器人IRON，現場以無腳本方式中英文開講，展現自主互動、情緒表達與溫度感知能力，並強調將面向真實工作場景落地。

小鵬科技25日在廣東發表小鵬高階通用人形機器人IRON，讓不少人驚豔的是，IRON在現場帶來了一場無腳本的公開對話，和小鵬科技創始人何小鵬面對面交流，所有應答都由機器人實時自主生成，並開啟了自己的中英文演講，還有25到40°C的手掌溫度。IRON還能幽默互動，當媒體問它「自己和何小鵬誰更聰明」，它回答：各有所長。小鵬集團董事長何小鵬表示，IRON能適應不同崗位需求，瞄準真實工作場景。

據極目新聞報導，11月25日，在廣東廣州舉辦的2026小鵬科技日現場，小鵬高階通用人形機器人IRON走上舞台，開啟了自己的中英文演講，它先自我介紹：「第一次站在兩千多人的舞台上，我確實有點緊張。不過你們肯定看不出來，畢竟，我目前還沒有臉紅這個功能。」

值得關注的是，IRON全程無需人工遙控，能夠自主觀察、理解、思考並與人實時互動。小鵬集團董事長何小鵬表示，「高階」代表能力，「通用」代表泛化場景。不同於主要面向科研、表演的機器人，IRON瞄準真實工作場景，圍繞基礎素質、安全性、情緒價值、7x24全時在線、業務能力持續進化，讓機器人不僅能完成動作，更能適應不同崗位需求。

何小鵬說，小鵬IRON身高170厘米、體重62公斤，配備新一代仿生皮膚、全包覆柔性肌肉及輕量化骨骼，全身擁有76個自由度，手臂採用力控一體關節模組，讓動作更靈動，交互更自然。此外，IRON手掌溫度在25到40°C，何小鵬稱「讓交互更有溫度」。

發布會現場，何小鵬還和IRON聊起了高強度的日常訓練，還邀請IRON大膽「吐槽」研發工程師。隨後的問答環節看點十足，面對媒體提出的對於「自己和何小鵬誰更聰明」的問題，IRON給出了高情商回覆。

它表示，何小鵬擁有前瞻性的視野，擅長洞察智能出行與AI產業方向，是創造者；而自己的價值在於讀懂人的需求、落地解決實際問題，二者各司所長，人機協同才是智能時代更值得期待的方向。

現場還有海外媒體用英文提問，好奇IRON最想去英國哪個地方旅行，IRON高情商作答之餘，還俏皮反向向媒體發問。何小鵬也當場考驗了IRON的感知能力，讓它辨認自己當日衣服的顏色，IRON仔細觀察之後，還順勢誇讚何小鵬的穿搭專業又得體。

這場現場互動，是IRON逐步脫離預設腳本、理解真實世界的一次展示，也是小鵬推動人形機器人走向高階智能、落地融入日常工作場景的持續探索。

小鵬高階通用人形機器人IRON上台演講，能自主思考還能幽默互動。（取材自極目新聞）